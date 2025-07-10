Звучит очень загадочно: каким было первое название Ужгорода и как оно появилось

Город Ужгород не всегда носил это название, к которому все привыкли.

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Как назывался Ужгород / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как когда-то называли Ужгород

Когда появилось привычное нам название

Ужгород - это самый маленький областной центр Украины, который расположен в предгорье Карпат. Но это не единственный интересный факт о городе. В частности, он когда-то носил совсем другое название.

Главред решил разобраться, как раньше назывался Ужгород.

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Каким было первое название Ужгорода

Ужгород имеет большую историю, которая началась много веков назад, на Замковой горе, где сегодня возвышается величественный Ужгородский замок.

Известно, что первоначальное название города звучит Унгвар, которое местные до сих пор иногда используют. Оно происходит из венгерского языка и состоит из двух частей: "Унг" и "вар".

Так, слово "вар" в венгерском языке означает "укрепление, крепость, замок", а "Унг" - от венгерской реки.

Когда появилось название Ужгород

Название Ужгород появилось в середине XIX века. Оно возникло под влиянием подъема национальных движений населения края, особенно во времена Венгерской революции 1848-1849 годов.

Что интересно, кому принадлежит авторство в создании этого названия, доподлинно неизвестно.

Что известно об Ужгородском замке

Wake Up media в видео на YouTube рассказывают, что история Ужгородского замка начинается со славянского городища на Замковой горе, где позже построили Ужгородский замок, где жили славянские племена.

Первые упоминания об укреплении на этом месте достигают IX века. В X веке Ужгородский замок создали венгерские короли, имена которых не известны. В XI веке на месте деревянного городища возвели каменный замок.

В период от XII до XVII века Ужгородский замок переживал свой расцвет и значительные перестройки. Замок стал резиденцией венгерских наместников и административной средой региона, что стало символом власти и устойчивости. Сейчас Ужгородский замок превратился из оборонительной крепости в музейное и культурное наследие.

Ужгородский замок - видео:

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