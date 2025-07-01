Тайны соломенных крыш украинских домов: неожиданные факты и интересные секреты

Как передавалась и совершенствовалась техника укладки соломенной крыши от поколения к поколению

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Как правильно собирали и подготовили ржаную солому для покрытия крыш / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как изготавливали и укладывали соломенную кровлю

Почему солома до сих пор считается эффективным материалом

В чем различия между соломой и камышом в крышах Украины

Из соломы изготавливали покрытия для зданий, в частности знаменитый театр, где выступал Уильям Шекспир.

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Главред решил исследовать историю соломенной кровли - материала, который был распространен в 17 веке в Англии и Европе.

Мнение Артема, автора YouTube-канала "Так называемый", объясняет, что солома и камыш традиционно были самыми доступными и дешевыми кровельными материалами во многих регионах, в частности в Украине.

В те времена все украинские дома имели соломенные крыши, ведь солома - хоть и хрупкий материал, но правильно уложенная плотными рядами - могла служить более 50 лет.

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Процесс укладки кровли был достаточно трудоемким: использовали ржаную солому, сжатую серпом или скошенную косой. Преимущественно работу выполняли в безветренную погоду.

Сначала изготавливали снопы, которые связывали березовыми прутьями, и укладывали на деревянные бревна крыши. Для защиты от сильного ветра поверх кровли клали дополнительные деревянные бревна.

В южных и западных регионах Украины вместо соломы чаще применяли камыш, который хорошо растет во влажных местах. Однако солома была более популярной, поскольку обеспечивала отличную теплоизоляцию: прохладу летом и тепло зимой.

Эта древняя технология кровельных работ передавалась из поколения в поколение и постоянно совершенствовалась.

Подробнее о технике укладки соломенной кровли и исторических особенностях смотрите в видео от Артема.

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