Тайны соломенных крыш украинских домов: неожиданные факты и интересные секреты

Вы узнаете:
- Как изготавливали и укладывали соломенную кровлю
- Почему солома до сих пор считается эффективным материалом
- В чем различия между соломой и камышом в крышах Украины
Из соломы изготавливали покрытия для зданий, в частности знаменитый театр, где выступал Уильям Шекспир.
Главред решил исследовать историю соломенной кровли - материала, который был распространен в 17 веке в Англии и Европе.
Мнение Артема, автора YouTube-канала "Так называемый", объясняет, что солома и камыш традиционно были самыми доступными и дешевыми кровельными материалами во многих регионах, в частности в Украине.
В те времена все украинские дома имели соломенные крыши, ведь солома - хоть и хрупкий материал, но правильно уложенная плотными рядами - могла служить более 50 лет.
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Процесс укладки кровли был достаточно трудоемким: использовали ржаную солому, сжатую серпом или скошенную косой. Преимущественно работу выполняли в безветренную погоду.
Сначала изготавливали снопы, которые связывали березовыми прутьями, и укладывали на деревянные бревна крыши. Для защиты от сильного ветра поверх кровли клали дополнительные деревянные бревна.
В южных и западных регионах Украины вместо соломы чаще применяли камыш, который хорошо растет во влажных местах. Однако солома была более популярной, поскольку обеспечивала отличную теплоизоляцию: прохладу летом и тепло зимой.
Эта древняя технология кровельных работ передавалась из поколения в поколение и постоянно совершенствовалась.
Подробнее о технике укладки соломенной кровли и исторических особенностях смотрите в видео от Артема.
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Что такое Youtube-канал "Так Званий"
Youtube-канал "Так Званий" - это канал об истории Украины. Автора канала зовут Артем. Как он сам говорит: ведет свой канал об "исторических, политических и культурных событиях прошлого Украины". На Youtube-канал "Так Званий" подписалось более 45 тыс пользователей.
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