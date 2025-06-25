"Русский дятел" замолчал: что скрывала секретная база "Чернобыль-2"

Объект перестал функционировать и стал символом конца советской эпохи, оставаясь загадкой для историков и исследователей.

https://glavred.info/culture/russkiy-dyatel-zamolchal-chto-skryvala-sekretnaya-baza-chernobyl-2-10676360.html Ссылка скопирована

Радиолокационная станция "Дуга" передавала уникальные сигналы, которые слышны были по всему миру / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как работала тайная советская база "Чернобыль-2" для космического шпионажа

Что случилось с гигантской РЛС "Дуга" после Чернобыльской катастрофы

Почему заброшенный "Чернобыль-2" продолжает привлекать внимание ученых и туристов

В самом сердце Чернобыльской зоны, среди заросших лесов и заброшенных дорог, скрывается один из самых засекреченных объектов времен СССР - военная база "Чернобыль-2".

Главред решил исследовать тайны военной базы "Чернобыль-2".

видео дня

О ее истинном назначении, мифах и технологических особенностях говорится в расследовательском видео на YouTube-канале "TimePRO.TV".

База "Чернобыль-2" не обозначалась ни на одной официальной карте, а ее существование десятилетиями держалось в строгой тайне. За советскими бетонными укреплениями находился военный гарнизон, который занимался перехватом сигналов в рамках глобальной программы стратегической слежки - по сути, это был космический шпионаж.

Вам также может быть интересно: Тайна раскрыта: кто на самом деле изображен на фресках Софии Киевской.

Автор видео рассказывает, что на территории объекта функционировала мощная радиолокационная станция типа "Дуга", которая могла фиксировать запуски межконтинентальных баллистических ракет еще до их выхода в атмосферу.

Ее гигантскую антенну, которая поднималась в небо, прозвали "Русский дятел" из-за характерных импульсов, напоминающих стук дятла - этот сигнал улавливали в разных точках мира.

"Для возведения "Дуги" было использовано более 20 тысяч тонн высоколегированной стали - технический уровень объекта был чрезвычайно высоким даже по мировым меркам 1980-х годов", - отмечает автор.

Однако 26 апреля 1986 года все изменилось: после аварии на Чернобыльской АЭС территорию накрыла радиоактивная пыль. С тех пор военный городок с одной улицей, казармами и техникой, оставшейся на месте, постепенно поглощает природа. Местные исследователи даже называют это место "заповедником капитализма", где время остановилось на отметке "СССР".

Сегодня "Чернобыль-2" является символом падения советской империи и напоминанием о цене технического прогресса в условиях сверхсекретности. Объект больше не функционирует, однако привлекает внимание как исследователей, так и туристов со всего мира.

Как выглядит "Чернобыль-2" и что там было - смотрите в видео:

Читайте также:

О Ютуб канале "TimePRO.TV" TimePRO.TV - это место, где путешествия, наука, культура и история объединяются, чтобы показать вам мир во всей его красоте и многообразии. Наша команда путешествующих документалистов создает увлекательные фильмы и научно-популярные программы для различных телеканалов. Мы открываем уникальные истории, исследуем культуры и раскрываем научные чудеса по всему миру. На этой странице вы найдете эксклюзивные материалы из наших путешествий: статьи, фотографии и видео. Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии открытий!

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред