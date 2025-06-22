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Его голос знает вся страна: что осталось за кадром жизни Назария Яремчука

Руслан Иваненко
22 июня 2025, 19:00
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Яремчук и Ивасюк стали друзьями на всю жизнь и вместе создали самые известные украинские хиты.
Яремчук
Назарий Яремчук вырос в музыкальной семье / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как один шанс на репетиции изменил все
  • Кого Яремчук полюбил на сцене
  • Почему лечение в Канаде оказалось запоздалым

Он появилсяна свет 30 ноября 1951 года в карпатском селе Ривня, в обычной крестьянской семье. Отец пел в церковном хоре, мать играла на мандолине - музыка в их доме звучала постоянно. Назарий был самым младшим из четырех детей.

Главред решил рассказать, как рождалась звезда, которую до сих пор помнят.

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Как рассказывает режиссер и блогер Богдан Когут на YouTube-канале "Останній гетьман", юный Яремчук часто посещал репетиции ВИА "Смеричка", что и определило его судьбу. В 1969 году его пригласили спеть - и с того времени началась карьера, которая изменила украинскую эстраду.

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Именно в "Смеричке" он подружился с Владимиром Ивасюком. Их творческий тандем подарил Украине бессмертные песни: "Червона рута", "Стожары", "Водограй".

После фильма "Червона рута" Яремчук стал настоящим кумиром. На пике популярности артист давал по 2-4 концерта ежедневно - все вживую. Вместе с этим развивалась и личная жизнь.

В коллективе он встретил свою будущую жену Марину Шевченко. Пара поженилась, родились сыновья Дмитрий и Назарий. Впоследствии брак распался, и Яремчук женился во второй раз - на Дарье, с которой у него была дочь Маричка.

Все трое детей пошли по пути отца - стали певцами.

К сожалению, в зените славы Яремчук узнал о страшном диагнозе. Несмотря на попытки лечения в Канаде, было уже поздно. Он провел последние годы жизни с близкими, умер 30 июня 1995 года в городе Черновцы.

Подробнее о судьбе Назария Яремчука смотрите в видео на канале "Останній гетьман".

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О ютуб канале "Останій гетьман"

На этом канале режиссер и блогер публикует видео об Украине и украинцах, где рассказывает о людях, которые повлияли на историю нашей страны, а также о знаковых событиях, которые здесь происходили. Он также рассказывает об истории основания украинских городов и сел. Автор считает, что YouTube - это не только место для развлечений, но и источник познания.

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