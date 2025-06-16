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Его песни слушал весь СССР, а исчез в 30: что скрывает история Ивасюка

Руслан Иваненко
16 июня 2025, 23:04
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Вокальные произведения Ивасюка звучали по всему СССР, хотя власти относились к нему с недоверием.
Ивасюк
Композитор Ивасюк написал "Червону руту" еще студентом / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Что произошло с Ивасюком в день исчезновения
  • Как одна песня сделала его легендой
  • Почему его боялась советская власть

1970-е годы в Украине прошли под мелодии Владимира Ивасюка. Его песни, в частности "Червона рута" и "Водограй", получили невероятную популярность во всем СССР, однако сам Ивасюк никогда не уступал в своих убеждениях.

Главред решил напомнить, кем был Владимир Ивасюк - культовый украинский композитор, чья музыка и гражданская позиция стали вызовом советской системе.

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По словам режиссера и блогера Богдана Когута, Владимир Ивасюк отличался не только музыкальным талантом, но и гражданской отвагой. Его политическая позиция была столь же твердой, как и мелодии, которые зажигали сердца.

Родился Ивасюк 4 марта 1949 года в Кицмане, что на Буковине, в семье учителей. Имя Владимир получил в честь любимых поэтов его отца - Владимира Сосюры и Владимира Самойленко.

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Музыка вошла в жизнь будущего композитора еще в детстве - в 7 лет он начал обучение в школе и уже тогда играл на скрипке. Его часто приглашали выступать на школьных и городских мероприятиях.

В 1964 году Ивасюк основал ансамбль "Буковинка", который неоднократно побеждал на песенных конкурсах. Но юность Владимира не прошла без конфликтов с системой.

Как вспоминает Когут, однажды он вместе с друзьями случайно повредил бюст Ленина, бросив на него картуз. За это Ивасюка задержали и открыли уголовное дело.

Однако главное его призвание - музыка. На третьем курсе обучения он написал "Червону руту", которая впоследствии стала победителем советского фестиваля "Песня года". В июне 1970 года произведения Ивасюка прозвучали в телепередаче "Камертон хорошего настроения".

Переезд во Львов стал новым этапом в творчестве художника. Там он написал десятки песен, которые стали знаковыми для украинской эстрады. В 1972 году композицию "Водограй" признали песней года. Также Ивасюк принял участие в фильме "Песня всегда с нами", к которому создал шесть композиций.

Несмотря на признание во всем СССР, Ивасюк оставался верным украинскому языку: отказывался писать музыку к русским текстам и настаивал, что является украинским композитором.

24 апреля 1979 года композитор вышел из дома после телефонного звонка и исчез. Это был последний день, когда его видели живым. Впоследствии его нашли мертвым. Обстоятельства смерти остаются загадочными и по сей день.

Похороны Ивасюка превратились в многолюдный митинг. Десятки тысяч украинцев приехали со всех уголков страны, чтобы попрощаться с человеком, который стал символом национального пробуждения.

Владимир Ивасюк вошел в историю не только как талантливый композитор, но и как патриот, который не предал себя даже под давлением тоталитарной машины.

Больше о Владимире Ивасюке смотрите в видео.

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