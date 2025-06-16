Его песни слушал весь СССР, а исчез в 30: что скрывает история Ивасюка

Вы узнаете:
- Что произошло с Ивасюком в день исчезновения
- Как одна песня сделала его легендой
- Почему его боялась советская власть
1970-е годы в Украине прошли под мелодии Владимира Ивасюка. Его песни, в частности "Червона рута" и "Водограй", получили невероятную популярность во всем СССР, однако сам Ивасюк никогда не уступал в своих убеждениях.
Главред решил напомнить, кем был Владимир Ивасюк - культовый украинский композитор, чья музыка и гражданская позиция стали вызовом советской системе.
По словам режиссера и блогера Богдана Когута, Владимир Ивасюк отличался не только музыкальным талантом, но и гражданской отвагой. Его политическая позиция была столь же твердой, как и мелодии, которые зажигали сердца.
Родился Ивасюк 4 марта 1949 года в Кицмане, что на Буковине, в семье учителей. Имя Владимир получил в честь любимых поэтов его отца - Владимира Сосюры и Владимира Самойленко.
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Музыка вошла в жизнь будущего композитора еще в детстве - в 7 лет он начал обучение в школе и уже тогда играл на скрипке. Его часто приглашали выступать на школьных и городских мероприятиях.
В 1964 году Ивасюк основал ансамбль "Буковинка", который неоднократно побеждал на песенных конкурсах. Но юность Владимира не прошла без конфликтов с системой.
Как вспоминает Когут, однажды он вместе с друзьями случайно повредил бюст Ленина, бросив на него картуз. За это Ивасюка задержали и открыли уголовное дело.
Однако главное его призвание - музыка. На третьем курсе обучения он написал "Червону руту", которая впоследствии стала победителем советского фестиваля "Песня года". В июне 1970 года произведения Ивасюка прозвучали в телепередаче "Камертон хорошего настроения".
Переезд во Львов стал новым этапом в творчестве художника. Там он написал десятки песен, которые стали знаковыми для украинской эстрады. В 1972 году композицию "Водограй" признали песней года. Также Ивасюк принял участие в фильме "Песня всегда с нами", к которому создал шесть композиций.
Несмотря на признание во всем СССР, Ивасюк оставался верным украинскому языку: отказывался писать музыку к русским текстам и настаивал, что является украинским композитором.
24 апреля 1979 года композитор вышел из дома после телефонного звонка и исчез. Это был последний день, когда его видели живым. Впоследствии его нашли мертвым. Обстоятельства смерти остаются загадочными и по сей день.
Похороны Ивасюка превратились в многолюдный митинг. Десятки тысяч украинцев приехали со всех уголков страны, чтобы попрощаться с человеком, который стал символом национального пробуждения.
Владимир Ивасюк вошел в историю не только как талантливый композитор, но и как патриот, который не предал себя даже под давлением тоталитарной машины.
Больше о Владимире Ивасюке смотрите в видео.
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