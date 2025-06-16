Краденые 'инновации' СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у Запада

Вы узнаете:
- Какая советская техника создана на основе иностранных образцов
- Какие модели авто СССР скопировал у Запада
- Какая бытовая техника на самом деле украдена у Запада
Советский Союз часто воспевал собственные достижения в науке, технике и промышленности. Однако значительная часть тех "достижений", которые считались гордостью СССР, на самом деле имели своих западных или европейских предшественников.
Главред определил топ-5 примеров самых известных заимствований.
Баллистическая ракета Р-1
Ракетная программа СССР, которая принесла славу советским конструкторам, начиналась с копирования немецкой ракеты V-2. В 1948 году СССР выпустил свою первую баллистическую ракету Р-1, которая была почти точной репликой немецкой ракеты "Фау-2". Технологии и инженерные решения были получены благодаря работе немецких инженеров, которые советская власть использовала в своей разработке.
Автомобили
Советский автомобиль ГАЗ-А, выпускавшийся в 1932-1936 годах, является практически полной копией американского Ford Model A (1927-1931), рассказал автор YouTube-канала "The ДОКУМЕНТАЛИСТ". В СССР даже эмблему не меняли кардинально, а просто написали другое название.
Советский "Москвич 400" (1946 год) - это фактически копия немецкого автомобиля Opel Kadett К38, который появился в 1937 году. Легендарный ЗАЗ-965 (1960 г.) практически воспроизводил итальянский Fiat 600 (1955 г.). А ВАЗ-2101 (1970 г.) был лицензионной копией итальянского Fiat 124 (1966 г.).
Бытовая техника
Даже в повседневной технике СССР не избегал заимствований:
- Мясорубка "Ленинград" базировалась на немецких разработках начала ХХ в.
- Бритва "Идеал" копировала немецкий станок, выпущенный Gillette в 1958 году.
- Советский калькулятор "Электроника" (1974 г.) был почти полной копией японского Sharp EL-805 (1973 г.).
Смотрите видео о том, как СССР воровал и присваивал чужие идеи и изобретения:
Фотоаппараты
В 1957 году в СССР появился фотоаппарат "Салют", который был почти идентичен шведскому Hasselblad 1600f (1947 г.). Советские фотокамеры массово тиражировали западные технологии, не только во внешнем виде, но и в конструкции и функционале.
Аудиотехника
Советский проигрыватель "Мелодия МГ-56" (1956 г.) создан на основе немецкого Grundig Record (1955 г.). В аппаратуре для прослушивания музыки также чувствовалась сильная ориентация на уже готовые и проверенные западные образцы.
Магнитофон "Мелодия МГ-56" предназначался для записи и воспроизведения звуковых программ на магнитной ленте типа 2 с катушками № 18. Запись осуществлялась по двухканальной схеме. Скорость протяжки магнитной ленты - 9,53 см/с и 19,05 см/с.
Многие "советские" изобретения и техники на самом деле были либо прямыми копиями, либо сильно вдохновились западными образцами. Это стало частью стратегии быстрой индустриализации, но и существенно затмило славу советских конструкторов.
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