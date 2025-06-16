Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Краденые "инновации" СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у Запада

Руслана Заклинская
16 июня 2025, 16:44
137
Во многих случаях достижения советской науки и техники основывались не на оригинальных разработках, а на копировании или доработке чужих изобретений.
Краденые 'инновации' СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у Запада
Какие "изобретения" Союза были копиями западных / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какая советская техника создана на основе иностранных образцов
  • Какие модели авто СССР скопировал у Запада
  • Какая бытовая техника на самом деле украдена у Запада

Советский Союз часто воспевал собственные достижения в науке, технике и промышленности. Однако значительная часть тех "достижений", которые считались гордостью СССР, на самом деле имели своих западных или европейских предшественников.

Главред определил топ-5 примеров самых известных заимствований.

видео дня

Баллистическая ракета Р-1

Ракетная программа СССР, которая принесла славу советским конструкторам, начиналась с копирования немецкой ракеты V-2. В 1948 году СССР выпустил свою первую баллистическую ракету Р-1, которая была почти точной репликой немецкой ракеты "Фау-2". Технологии и инженерные решения были получены благодаря работе немецких инженеров, которые советская власть использовала в своей разработке.

Автомобили

Советский автомобиль ГАЗ-А, выпускавшийся в 1932-1936 годах, является практически полной копией американского Ford Model A (1927-1931), рассказал автор YouTube-канала "The ДОКУМЕНТАЛИСТ". В СССР даже эмблему не меняли кардинально, а просто написали другое название.

Краденые 'инновации' СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у Запада
Слева советский "Москвич 400", а справа немецкий "Opel Kadett К38" / Коллаж: Главред, фото: pinterest.com, uk.wikipedia.org

Советский "Москвич 400" (1946 год) - это фактически копия немецкого автомобиля Opel Kadett К38, который появился в 1937 году. Легендарный ЗАЗ-965 (1960 г.) практически воспроизводил итальянский Fiat 600 (1955 г.). А ВАЗ-2101 (1970 г.) был лицензионной копией итальянского Fiat 124 (1966 г.).

Бытовая техника

Даже в повседневной технике СССР не избегал заимствований:

  1. Мясорубка "Ленинград" базировалась на немецких разработках начала ХХ в.
  2. Бритва "Идеал" копировала немецкий станок, выпущенный Gillette в 1958 году.
  3. Советский калькулятор "Электроника" (1974 г.) был почти полной копией японского Sharp EL-805 (1973 г.).

Смотрите видео о том, как СССР воровал и присваивал чужие идеи и изобретения:

Фотоаппараты

В 1957 году в СССР появился фотоаппарат "Салют", который был почти идентичен шведскому Hasselblad 1600f (1947 г.). Советские фотокамеры массово тиражировали западные технологии, не только во внешнем виде, но и в конструкции и функционале.

Краденые 'инновации' СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у Запада
Слева советский фотоаппарат "Салют", а справа - немецкий "Hasselblad 1600f"/ Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Аудиотехника

Советский проигрыватель "Мелодия МГ-56" (1956 г.) создан на основе немецкого Grundig Record (1955 г.). В аппаратуре для прослушивания музыки также чувствовалась сильная ориентация на уже готовые и проверенные западные образцы.

Магнитофон "Мелодия МГ-56" предназначался для записи и воспроизведения звуковых программ на магнитной ленте типа 2 с катушками № 18. Запись осуществлялась по двухканальной схеме. Скорость протяжки магнитной ленты - 9,53 см/с и 19,05 см/с.

Краденые 'инновации' СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у Запада
Аудиопроигрыватель / Фото: скриншот с YouTube

Многие "советские" изобретения и техники на самом деле были либо прямыми копиями, либо сильно вдохновились западными образцами. Это стало частью стратегии быстрой индустриализации, но и существенно затмило славу советских конструкторов.

Вас также может заинтересовать:

Что такое TheДокументалист?

ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР изобретение культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

18:24Война
РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробности

РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробности

17:25Политика
Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

17:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине готовят новые ограничения для водителей 65+: что изменится

В Украине готовят новые ограничения для водителей 65+: что изменится

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Только это желаю": кто заменил Яну Глущенко в "Дизель шоу"

"Только это желаю": кто заменил Яну Глущенко в "Дизель шоу"

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Последние новости

18:59

Комары не выдерживают этого запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельно

18:24

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

17:51

Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

17:28

Наполнят сад красотой и ароматом - 3 вида растений, которые стоит посадить летом

17:25

РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробностиВидео

России не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - ГорбачРоссии не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - Горбач
17:20

Евро резко подорожал: в Украине переписали цены на валюту

17:17

Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

17:14

Теперь официально: Леся Никитюк подтвердила, что ждет первенца

16:59

Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом и предупредил Европу

Реклама
16:44

Краденые "инновации" СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у ЗападаВидео

16:30

"Такого не делал никто": один из банков начисляет кэшбек за зарплаты

16:22

"Болезненный момент": что готовит Польша для Украины при президентстве НавроцкогоВидео

16:01

"Россияне пойдут на настоящие переговоры": Горбач назвал сроки, когда война "застынет"Видео

15:38

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

15:24

Кошелек будет трещать: Вселенная "озолотит" три знака зодиака в ближайшее время

15:22

Завершено возвращение тел погибших украинцев: что дальше и сколько удалось вернуть

15:17

"Уничтожить гарантированно": РФ выдвинула наглое требование для завершения войны

15:17

Когда ходить и что категорически нельзя делать на кладбище: объяснение священниковВидео

15:15

Почему геймеры продают и покупают аккаунты в играх новости компании

14:54

Чем отличаются 2 девушки: только "настоящие детективы" найдут ответ за 24 секунды

Реклама
14:53

"Давали лишний вес": Екатерина Тышкевич поменялась до неузнаваемости

14:16

Мощным ударом HIMARS на востоке уничтожены и ранены десятки россиян – СМИ

14:07

Цена стремительно летит в пропасть: популярный овощ в Украине дешевеет

13:55

Гороскоп на завтра 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

13:48

Потап за границей попал в больницу: "Благодарность врачам"

13:46

Слизни и улитки исчезнут: садоводов призвали оставить в саду один напитокВидео

13:13

РФ может устроить провокации из Беларуси: в ГПСУ раскрыли тревожный сценарий

13:12

"Европа созревает к решительным действиям": Горбач сказал, нанесет ли ЕС жесткий удар по РФВидео

13:12

Новые доплаты для пенсионеров: кто сможет получить дополнительных 300 гривен в июле

13:00

"Отсутствуют доказательства об участии в военных действиях": с активиста Шабунина взыщут налоговый долг в 126 тыс грн

12:30

День донора: как сотрудники БаДМ спасают жизни и меняют отношение к донорству новости компании

12:21

РФ планировала оккупацию Мариуполя задолго до 2022 года: появились доказательства

12:15

Ударит +30 градусов: стала известна дата сильной жары

12:14

Тайное послание Путина Зеленскому: неожиданная версия визита Вучича в УкраинуВидео

12:05

Что выгоднее - покупать или продавать доллары сейчас: окончательный ответ эксперта

12:05

В честь годовщины: Dorofeeva показала редкое фото со свадьбы с Кацуриным

11:50

Никакой "оси зла" не существуетмнение

11:34

Что делать со старыми иконами: священник дал ответВидео

11:14

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

11:11

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Реклама
11:04

Цены растут как на дрожжах: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

10:39

3 знака зодиака, которые должны защитить себя от сглаза в июне

10:22

Уже в разы дешевле: в Украине упали цены сразу на несколько базовых продуктов

10:20

Прыгнет ли доллар к новым вершинам: прогноз банкира на ближайшее время

10:20

РФ ночью ударила по Украине 138 дронами: сколько удалось сбить

10:17

В Киеве гремели взрывы: что известно о пострадавших и "прилетах" после удара РФ

09:25

Путин хочет отвлечь внимание от войны и переманить Трампа на свою сторону - ISW

09:10

Зеленский встретится с Трампом: СМИ узнали место и дату переговоров

08:45

Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю: возник пожар, есть погибшиеВидео

08:26

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять