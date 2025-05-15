Трагедия для Кремля: как военный пилот угнал один из самых новых самолетов СССР

Вы узнаете:
- Кто похитил новейший самолет СССР
- Почему пилот решил сбежать в США
- Что американцы сделали с советским истребителем
В сентябре 1976 года советский летчик Виктор Беленко совершил беспрецедентный побег в Японию на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-25.
Главред узнал, что он передал самый современный на то время самолет в руки американской разведки. Этот шаг стал одним из самых громких актов дезертирства времен Холодной войны.
Подробнее о поступке пилота рассказал ведущий YouTube-канала TheДокументалист Степан Грицюк.
"В то время, как об инциденте гудела вся иностранная пресса, Кремль всеми способами пытался вернуть пилота домой и даже устроил пресс-конференцию с публичными обращениями его родных. Но беглец заявил, что ненавидит их всех, как и СССР и продолжал жить в Америке", - отметил он.
Во время тренировочного полета в сентябре 1976 года Беленко отделился от группы, снизился до 30 метров, чтобы избежать обнаружения радарами, и взял курс на американскую военную базу в Японии.
Однако из-за ограничения горючего он приземлился на одном из гражданских аэродромов на острове Хоккайдо. Японские перехватчики даже не заметили приземления советского истребителя, поэтому пилоту пришлось привлечь к себе внимание.
После посадки он вышел из самолета, выстрелил два раза в воздух, чтобы держать работников аэропорта подальше от самолета и впоследствии попросил полицию накрыть его брезентом. После этого пилот попросил политического убежища в США. Через несколько дней советского беглеца туда вывезли.
Виктор Беленко в конце концов получил американское гражданство и по прибытию в Штаты был поражен жизнью там, по сравнению с СССР. Например, по его словам, американские консервы из США были значительно лучше чем то, чем кормили людей в Советском Союзе.
В СССР только через 3 недели прокомментировали побег пилота, но его слова о реалиях советской жизни назвали западной пропагандой, а побег пытались выставить как вынужденную посадку за рубежом.
Что касается МиГ-25, который был объектом страха для западных стран, то после детального изучения американские специалисты обнаружили, что самолет был менее маневренным, чем ожидалось, имел ограниченную дальность полета и устаревшую электронику. Это доказало, что Кремль просто запугивал другие страны.
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