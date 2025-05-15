Трагедия для Кремля: как военный пилот угнал один из самых новых самолетов СССР

Пилот сознательно выбрал роль беглеца из СССР, ведь разочаровался в системе.

https://glavred.info/life/tragediya-dlya-kremlya-kak-voennyy-pilot-ugnal-odin-iz-samyh-novyh-samoletov-sssr-10664921.html Ссылка скопирована

Пилот советского истребителя отказался возвращаться в СССР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Кто похитил новейший самолет СССР

Почему пилот решил сбежать в США

Что американцы сделали с советским истребителем

В сентябре 1976 года советский летчик Виктор Беленко совершил беспрецедентный побег в Японию на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-25.

Главред узнал, что он передал самый современный на то время самолет в руки американской разведки. Этот шаг стал одним из самых громких актов дезертирства времен Холодной войны.

видео дня

Подробнее о поступке пилота рассказал ведущий YouTube-канала TheДокументалист Степан Грицюк.

"В то время, как об инциденте гудела вся иностранная пресса, Кремль всеми способами пытался вернуть пилота домой и даже устроил пресс-конференцию с публичными обращениями его родных. Но беглец заявил, что ненавидит их всех, как и СССР и продолжал жить в Америке", - отметил он.

Во время тренировочного полета в сентябре 1976 года Беленко отделился от группы, снизился до 30 метров, чтобы избежать обнаружения радарами, и взял курс на американскую военную базу в Японии.

Однако из-за ограничения горючего он приземлился на одном из гражданских аэродромов на острове Хоккайдо. Японские перехватчики даже не заметили приземления советского истребителя, поэтому пилоту пришлось привлечь к себе внимание.

После посадки он вышел из самолета, выстрелил два раза в воздух, чтобы держать работников аэропорта подальше от самолета и впоследствии попросил полицию накрыть его брезентом. После этого пилот попросил политического убежища в США. Через несколько дней советского беглеца туда вывезли.

Виктор Беленко в конце концов получил американское гражданство и по прибытию в Штаты был поражен жизнью там, по сравнению с СССР. Например, по его словам, американские консервы из США были значительно лучше чем то, чем кормили людей в Советском Союзе.

Прибытие Беленко в США / фото: скриншот из видео

В СССР только через 3 недели прокомментировали побег пилота, но его слова о реалиях советской жизни назвали западной пропагандой, а побег пытались выставить как вынужденную посадку за рубежом.

Что касается МиГ-25, который был объектом страха для западных стран, то после детального изучения американские специалисты обнаружили, что самолет был менее маневренным, чем ожидалось, имел ограниченную дальность полета и устаревшую электронику. Это доказало, что Кремль просто запугивал другие страны.

Читайте также:

Что такое TheДокументалист? ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред