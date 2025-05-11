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Как раньше назывался Ивано-Франковск и какие абсурдные названия он мог получить при СССР

Юрий Берендий
11 мая 2025, 15:09
543
Город Ивано-Франковск, который сегодня является важным культурным центром Украины, чуть не получил абсурдное название в советские времена, указывают эксперты.
Как раньше назывался Ивано-Франковск и какие абсурдные названия он мог получить при СССР
Какое первое название Ивано-Франковска - как мог называться город при СССР / Коллаж Главред, фото: Марина Григоренко/УНИАН, скриншот из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

  • Почему город Ивано-Франковск имеет такое название
  • Как Ивано-Франковск назывался до Ивана Франко
  • Почему Ивано-Франковск называли Станиславом

Ивано-Франковск - город с богатой историей. На протяжении веков город менял свою роль и название, проходя сквозь эпохи Польши, Австрийской империи, ЗУНР и Советского Союза. Но мало кто знает, что в советские времена Ивано-Франковск мог получить совсем другие, порой абсурдные названия - от Карпатского Сталинграда до Жебровска. Как история спасла город от подобного переименования - рассказывают ведущие украинские историки и краеведы.

Главред выяснил, каково происхождение названия города Ивано-Франковск.

История Ивано-Франковска - как возник город Ивано-Франковск

Первое письменное упоминание об одном из сел, на основе которых в XVII веке возник современный Ивано-Франковск, датируется 1449 годом. Речь идет о селе Княгинин, а рядом существовало и другое - Заболотье.

"Именно здесь, в междуречье Быстрицы Надворнянской и Быстрицы Солотвинской, польский магнат Анджей Потоцкий в 1662 году основал крепость, которую назвал в честь своего сына Станислава - Станиславов. Город быстро получил Магдебургское право и стал мощным торгово-ремесленным центром", - говорится в видео Центра образовательных инноваций Ивано-Франковского горсовета.

Смотрите видео о первом названии Ивано-Франковска:

Однако, как выяснилось, в советский период Станиславов едва не потерял свою историческую идентичность и мог получить ряд абсурдных названий.

"Станиславов строили четыре нации: украинцы, поляки, армяне и иудеи. Его возводили по старой теории Ренессанса - как идеальный город. И эти составляющие - фортификация, ремесленничество и комфорт - до сих пор сохраняются во Франковске", - объясняет краевед Владимир Устинский в комментарии для Укринформа.

Кто такой Владимир Устинский

Владимир Устинский - украинский краевед, экскурсовод, инженер и государственный служащий, известный своей деятельностью в Ивано-Франковске. Родился 12 сентября 1957 года в городе Станислав (ныне Ивано-Франковск). Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа.

Устинский является соавтором двухтомного издания "Жизнеописание Ивано-Франковска", созданного вместе с Романом Дидой. Первый том охватывает события от основания города до 1939 года, а второй - период от 1939 года до современности. Эти книги стали значимым вкладом в сохранение исторической памяти города.

За совместную работу над "Жизнеописанием Ивано-Франковска" Устинский и Дида были отмечены городской премией имени Ивана Франко в области литературы в 2024 году.

Кроме литературной деятельности, Владимир Устинский активно занимается экскурсионной работой, популяризируя историю Ивано-Франковска среди жителей и гостей города.

Как раньше называлась Ивано-Франковская область - какое предыдущее название Ивано-Франковска

Название Станиславов в 1939 году советская власть сократила до Станислав, а область соответственно стала Станиславской. Но с 1945 года начали появляться предложения переименовать город на "идеологически правильные" советские варианты.

"После войны появилась абсурдная версия названия - Карпатский Сталинград. Затем - Сталинокарпатск. Планировали даже переименовать Калуш в Красноармейск. Но, по преданию, Никита Хрущев предостерег от этого", - рассказывает кандидат исторических наук, член Национального союза краеведов Украины Роман Черненький.

Один из самых странных вариантов названия связан с малоизвестным персонажем - Эдмонтом Жебровским, который, как он сам утверждал, лично видел Ленина и даже "брал Казань" в 1918 году. После войны Жебровский жил в Станиславе и агитировал, чтобы город назвали Жебровск. И хотя партийное руководство некоторое время рассматривало это предложение, его в конце концов отклонили - название напоминало слово нищие.

Почему переименовали Станиславов

Ситуацию решил художник Василий Касиян, который опубликовал в газете "Прикарпатская правда" статью, где поставил риторический вопрос:

"До каких пор город будет носить имя польских панов, которые угнетали наш народ?"

Это стало толчком к новому витку обсуждения, и город решили назвать в честь Ивана Франко. Советская власть благосклонно относилась к этому варианту, ведь Франко перевел на украинский язык Манифест Коммунистической партии и части Капитала Карла Маркса.

Впрочем, окончательное имя, которое город получил 9 ноября 1962 года, - Ивано-Франковск - тоже не обошлось без курьезов.

"По украинскому правописанию город должен был бы называться Франково. Сын писателя, Тарас Франко, настаивал на этом. Но поскольку в Испании тогда жил диктатор Франко, чтобы избежать двусмысленности, к названию добавили частичку "Ивано-"", - объясняет историк Роман Чорненький.

Окончательное название долго не афишировалось. Как вспоминают очевидцы, многим оно не понравилось, но открытого сопротивления в условиях СССР не было. Хотя Иван Франко никогда не жил в Станиславове и бывал там лишь эпизодически, его имя стало частью новой идентичности города.

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