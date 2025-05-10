Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центра

В середине ХХ века на территории современной Львовщины почти два десятилетия существовала отдельная Дрогобычская область с собственным областным центром.

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История Украины - почему на Львовщине одновременно существовали два областных центра / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Когда Дрогобыч был областным центром

Почему Дрогобыч перестал быть областным центром

В течение 1939-1959 годов на территории современной Львовщины, кроме Львовской области с центром во Львове существовала отдельная административная единица - Дрогобычская область, со своим центром в городе Дрогобыч.

Главред выяснил, почему в пределах современной Львовщины было 2 областных центра.

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"Дрогобычская область - административная единица на территории УССР в 1939-1959 годах, с центром в городе Дрогобыч", - объясняет доктор исторических наук Николай Литвин, передает Институт истории НАН Украины.

Как и почему появилась Дрогобычская область

Дрогобычская область была официально создана 4 декабря 1939 года после присоединения Западной Украины в состав УССР. Ее появление стало результатом советской административной реформы, направленной на полную интеграцию вновь присоединенных земель в советскую систему управления.

"На момент образования область охватывала более 1100 населенных пунктов, включая крупные города - Дрогобыч, Стрый, Борислав, Самбор, Трускавец, Моршин", - приводит данные депутат областного совета Михаил Ваврин.

Административный центр Дрогобыч стал вторым "областным городом" на территории, которую мы сейчас считаем Львовской областью. Область граничила с Польшей, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областями, а ее общая площадь составляла 9,6 тыс. км². По состоянию на 1956 год здесь проживало около 853 тысяч человек.

История Дрогобычской области

В послевоенные годы Дрогобычская область претерпела многочисленные демографические изменения. По словам историка Николая Литвина, за период 1940-1951 годов было депортировано более 30 тысяч человек - украинцев, поляков и немцев - в отдаленные регионы СССР: Одесскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую области.

"С другой стороны, с территории Польши в Дрогобычскую область было переселено более 23 тысяч украинцев из Надсянья", - добавляет историк.

В 1945 году в Польшу было вывезено еще около 120 тысяч поляков из Дрогобычской области.

Экономика Дрогобычской области

Несмотря на политические вызовы, регион быстро развивался. В годы существования Дрогобычской области здесь были запущены мощные промышленные объекты:

- Стебницкий калийный комбинат

- Роздольский серный комбинат

- Жидачевский картонно-бумажный комбинат

- Николаевский цементный завод

"Трускавец в то время получил статус бальнеологического курорта общегосударственного значения", - отмечает Михаил Ваврин, это была урбанизированная область, где активно развивались нефтяная, пищевая, легкая и деревообрабатывающая промышленность.

Смотрите видео популярного блогера _ellevika о присоединении Дрогобычской области к Львовской:

Почему ликвидировали Дрогобычскую область

21 мая 1959 года Дрогобычская область была официально ликвидирована и присоединена к Львовской области. Причины этого решения до сих пор вызывают споры.

"Основной причиной ликвидации послужил субъективный, не обоснованный на экономических расчетах волюнтаристский подход тогдашнего руководства СССР и УССР к развитию региона", - отмечает поэт и публицист Анатолий Власюк в материале для газеты "День".

Это объединение не оправдало надежд. Львовщина после этого не испытала ожидаемого индустриального роста ни в промышленности, ни в аграрном секторе.

Забыта, но не исчезла из памяти

Хотя Дрогобычской области официально уже не существует более 60 лет, она оставила значительный след в истории региона.

"Дрогобычской области на карте Украины не существует. Пока что. Хотя она была почти двадцать лет (с 1939-го до 1959-го). Сейчас она является составной частью Львовской области", - пишет поэт и публицист Анатолий Власюк, автор публикаций в газете День.

Что известно об Анатолии Власюке Анатолий Власюк - украинский журналист, писатель и общественный деятель, известный своей активной позицией в сфере образования и культуры. Родился 10 июля 1960 года на Львовщине. Окончил филологический факультет Дрогобычского государственного педагогического института. Работал учителем, журналистом. Известен своими публикациями и активной общественной позицией.

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