Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центра

О чем говорится в материале:
- Когда Дрогобыч был областным центром
- Почему Дрогобыч перестал быть областным центром
В течение 1939-1959 годов на территории современной Львовщины, кроме Львовской области с центром во Львове существовала отдельная административная единица - Дрогобычская область, со своим центром в городе Дрогобыч.
Главред выяснил, почему в пределах современной Львовщины было 2 областных центра.
"Дрогобычская область - административная единица на территории УССР в 1939-1959 годах, с центром в городе Дрогобыч", - объясняет доктор исторических наук Николай Литвин, передает Институт истории НАН Украины.
Как и почему появилась Дрогобычская область
Дрогобычская область была официально создана 4 декабря 1939 года после присоединения Западной Украины в состав УССР. Ее появление стало результатом советской административной реформы, направленной на полную интеграцию вновь присоединенных земель в советскую систему управления.
"На момент образования область охватывала более 1100 населенных пунктов, включая крупные города - Дрогобыч, Стрый, Борислав, Самбор, Трускавец, Моршин", - приводит данные депутат областного совета Михаил Ваврин.
Административный центр Дрогобыч стал вторым "областным городом" на территории, которую мы сейчас считаем Львовской областью. Область граничила с Польшей, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областями, а ее общая площадь составляла 9,6 тыс. км². По состоянию на 1956 год здесь проживало около 853 тысяч человек.
История Дрогобычской области
В послевоенные годы Дрогобычская область претерпела многочисленные демографические изменения. По словам историка Николая Литвина, за период 1940-1951 годов было депортировано более 30 тысяч человек - украинцев, поляков и немцев - в отдаленные регионы СССР: Одесскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую области.
"С другой стороны, с территории Польши в Дрогобычскую область было переселено более 23 тысяч украинцев из Надсянья", - добавляет историк.
В 1945 году в Польшу было вывезено еще около 120 тысяч поляков из Дрогобычской области.
Экономика Дрогобычской области
Несмотря на политические вызовы, регион быстро развивался. В годы существования Дрогобычской области здесь были запущены мощные промышленные объекты:
- Стебницкий калийный комбинат
- Роздольский серный комбинат
- Жидачевский картонно-бумажный комбинат
- Николаевский цементный завод
"Трускавец в то время получил статус бальнеологического курорта общегосударственного значения", - отмечает Михаил Ваврин, это была урбанизированная область, где активно развивались нефтяная, пищевая, легкая и деревообрабатывающая промышленность.
Смотрите видео популярного блогера _ellevika о присоединении Дрогобычской области к Львовской:
Почему ликвидировали Дрогобычскую область
21 мая 1959 года Дрогобычская область была официально ликвидирована и присоединена к Львовской области. Причины этого решения до сих пор вызывают споры.
"Основной причиной ликвидации послужил субъективный, не обоснованный на экономических расчетах волюнтаристский подход тогдашнего руководства СССР и УССР к развитию региона", - отмечает поэт и публицист Анатолий Власюк в материале для газеты "День".
Это объединение не оправдало надежд. Львовщина после этого не испытала ожидаемого индустриального роста ни в промышленности, ни в аграрном секторе.
Забыта, но не исчезла из памяти
Хотя Дрогобычской области официально уже не существует более 60 лет, она оставила значительный след в истории региона.
"Дрогобычской области на карте Украины не существует. Пока что. Хотя она была почти двадцать лет (с 1939-го до 1959-го). Сейчас она является составной частью Львовской области", - пишет поэт и публицист Анатолий Власюк, автор публикаций в газете День.
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Что известно об Анатолии Власюке
Анатолий Власюк - украинский журналист, писатель и общественный деятель, известный своей активной позицией в сфере образования и культуры. Родился 10 июля 1960 года на Львовщине. Окончил филологический факультет Дрогобычского государственного педагогического института. Работал учителем, журналистом. Известен своими публикациями и активной общественной позицией.
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