Раскрыт секрет советских телевизоров: почему было 12 каналов, а работали только 2

Несмотря на то, что в СССР долгое время транслировался только один-два телеканала, телевизоры оснащали 12-канальными переключателями, блогер нашел объяснение.

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Секрет советских телевизоров - почему было 12 каналов, а работали только 2 / Коллаж Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

Почему телевизоры в СССР имели 12 каналов, если показывало только 2

Сколько каналов было в СССР

История телевидения СССР

Несмотря на то, что в советском эфире долгое время было только один или два телевизионных канала, десятилетиями на заводах СССР массово изготавливали телевизоры с переключателями аж на 12 каналов. В чем заключался смысл такого технического решения - объясняет блогер и автор YouTube-канала "Историк".

Главред выяснил, зачем в СССР выпускали телевизоры на 12 каналов, если показывало всего 2.

Когда в СССР появились телевизоры

Телевидение в Советском Союзе началось еще до Второй мировой. В 1938 году первые сигналы передавал Ленинградский телецентр, а в 1939-м - Московский. И для каждого центра разрабатывали отдельные модели телевизоров из-за разных стандартов.

"К 1941 году было выпущено около 2000 телевизоров, но продолжить развитие этой отрасли удалось лишь после завершения Второй мировой войны", - объясняет блогер.

Первым массовым телевизором стал КВН-49. Сначала он был одноканальным, но вскоре получил переключатель на три канала - несмотря на то, что в эфире оставался только один.

Зачем в СССР делали телевизоры с 12 каналами

В 1957 году в продажу поступил "Рубин-101" - телевизор с переключателем на 12 каналов. И с тех пор это стало стандартом. В то время в СССР существовали телецентры только в 19 городах, и транслировался по-прежнему один канал. Только в 1965 году в Москве появился второй телеканал, и то только в вечернее время. В регионах же его ждали еще до 10 лет.

"Может показаться, что эти телевизоры производили на перспективу, мол, появится третий, пятый, двенадцатый канал. Но это не так", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о главном секрете советских телевизоров:

Проблема помех и причина появления многоканальных переключателей

Настоящей причиной появления 12-канальных телевизоров были ретрансляторы - башни, которые передавали один и тот же сигнал в разных частях города. Чтобы сигнал от нескольких источников не создавал помехи, каждый ретранслятор транслировал передачу на своем канале.

"В одном и том же городе одна и та же программа могла транслироваться на разных каналах, в зависимости от того, с какого ретранслятора принимается сигнал", - говорит автор.

Это позволяло жителям мегаполисов ловить четкий сигнал с нужной башни, переключая телевизор на соответствующий канал.

Кроме того, в видео говорится о том, что телевизионные переключатели советских телевизоров имели громкий механический звук "щелчок" был слышен на всю квартиру. А еще переключатели часто ломались.

"При частом переключении его пластиковая ручка лопалась, и переключать каналы можно было только с помощью плоскогубцев", - вспоминает эксперт.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более почти 10 тысяч подписчиков.

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