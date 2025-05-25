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Возросло количество пострадавших в Киевской области: подробности ночной атаки

Руслан Иваненко
25 мая 2025, 22:51
262
Вражеская атака повредила жилые дома, школы, склады, гаражи и хозяйственные постройки.
Атака, Киев
Оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

О главном:

  • В результате атаки на Киевщину пострадали 34 человека
  • Повреждены более 100 домов, школы, склады и гаражи

В результате ночной воздушной атаки на Киевскую область зафиксированы значительные разрушения и рост количества пострадавших. Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, повреждены десятки жилых домов и инфраструктурных объектов.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщине возросло до 34 человек", - отметил глава области.

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По его словам, удары нанесли ущерб в Бучанском, Фастовском и Белоцерковском районах, где повреждены 115 частных домов, а также продовольственные склады, учебные заведения, гаражи, хозяйственные постройки и баня.

"Вот такие объекты стали мишенями атаки врага на Киевщине. Россия воюет с мирным населением, пытается уничтожать все. Посетил пострадавшие населенные пункты Белоцерковского, Бучанского, Фастовского районов. Главная задача - как можно быстрее помочь людям", - добавил Калашник.

Он заверил, что все необходимые службы работают на местах, а помощь пострадавшим уже поступает из областного резерва и от доноров.

"Убедился, что привлечены все службы, помощь наших партнеров как всегда своевременная. Необходимые строительные материалы доставляем из областного резерва, помогают также доноры. Ни один наш человек не останется без помощи", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что 23 мая около 22:00 в Киеве прогремели взрывы. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атакует столицу беспилотниками.

Напомним, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

Кроме того, в ночь на 25 мая, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали. Пострадали 10 человек, 8 из них были спасены спасателями ГСЧС и госпитализированы.

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