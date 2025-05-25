В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фото

Самому младшему ребенку было всего 8 лет.

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Россияне нанесли удар по Житомирской области / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

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В Житомирской области из-за атаки РФ погибли три ребенка

В регионе также разрушены и повреждены частные дома

В ночь на 25 мая, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали. Пострадали 10 человек, 8 из них были спасены ГСЧС и госпитализированы.

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В результате российской атаки разрушены и повреждены частные дома.

"В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки. На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь. Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером субботы, 24 мая, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные БПЛА. В то же время мониторинговые каналы зафиксировали вылет 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Эти самолеты Россия чаще всего использует для запуска ракет Х-101 и Х-555 по украинским городам.

Как оказалось, вылет российских бомбардировщиков был боевой, ведь в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска РФ осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА типа "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области. Есть пострадавшие, фиксируются разрушения.

Днем ранее произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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