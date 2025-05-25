Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фото

Марина Фурман
25 мая 2025, 08:39
884
Самому младшему ребенку было всего 8 лет.
Удар по Житомирской области
Россияне нанесли удар по Житомирской области / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

Основное:

  • В Житомирской области из-за атаки РФ погибли три ребенка
  • В регионе также разрушены и повреждены частные дома

В ночь на 25 мая, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали. Пострадали 10 человек, 8 из них были спасены ГСЧС и госпитализированы.

видео дня

В результате российской атаки разрушены и повреждены частные дома.

"В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки. На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь. Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.

  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области 25 мая
    Удар по Житомирской области 25 мая фото: ГСЧС

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером субботы, 24 мая, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные БПЛА. В то же время мониторинговые каналы зафиксировали вылет 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Эти самолеты Россия чаще всего использует для запуска ракет Х-101 и Х-555 по украинским городам.

Как оказалось, вылет российских бомбардировщиков был боевой, ведь в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска РФ осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА типа "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области. Есть пострадавшие, фиксируются разрушения.

Днем ранее произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

Читайте также:

Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГСЧС Житомирская область новости Украины новости Житомира ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадры

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадры

09:43Война
В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фото

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фото

08:39Украина
РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, детали

РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, детали

07:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

Последние новости

09:43

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадры

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Трамп - человек Путина в американской властимнение

08:58

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
08:39

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фотоФото

07:10

Женщины в платьях отличаются 3-мя деталями: сможете ли вы их найти за 29 секунд

07:01

РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, деталиВидео

06:10

РФ готовит массированный налет дроновмнение

Реклама
05:55

Гордость города стала канализацией: почему Львов лишился реки Полтвы

05:00

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бабочку за 7 секунд

04:35

Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснилаВидео

03:33

Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить

02:00

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

24 мая, суббота
23:54

РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

23:05

"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

22:34

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

22:27

"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

21:53

В Европе подготовили план на случай окончательного отказа Трампа от Украины - СМИ

21:42

Сколько тратит электричества компьютер в месяц

Реклама
21:32

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

21:24

"Должны освободить тысячу": Зеленский сказал, когда завершится обмен 1000 на 1000Фото

21:01

Шевченко: больше чем Кобзарь - факты, которые меняют представление о гении

20:38

Армия РФ изменила тактику наступления: к чему готовится враг на юге Украины

20:36

Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:31

Почему на поминках едят ложками: священник сказал, можно ли использовать вилкиВидео

19:42

Солистка Go_A призналась, почему ее исключили из нацжюри "Евровидения-2025"

19:33

Доллар стремительно "взлетит": банкир рассказал, каким будет курс до 1 июня

19:10

Кремлю в Сенате США не верят, Трампу дали время убедиться во лжи Путинамнение

18:58

Откуда взялся украинский трезубец: почему Россия боится герба Украины

18:40

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

18:20

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению - Sky News

17:42

Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ

17:42

РФ завершает "мирный договор": у Путина рассказали, когда его передадут Украине

17:31

ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT, а цену на нефть снизить до $45 – СМИ

17:05

Почему Днепропетровск стал Днепром: правда о переименовании города и области

17:02

В Киеве Шахед попал в квартиру военного, который только вернулся с фронта

16:47

Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки

16:46

"Мама, я живой": военный растрогал первым разговором с мамой после года неволиФотоВидео

16:20

Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Реклама
16:00

Не 10 тысяч: сколько шагов действительно нужно проходить в день

15:58

Плачут социальные службы: Тодоренко показала, как жестоко воспитывает детей

15:52

У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

15:19

Трамп, несмотря на риски, сорвал тайну обмена пленными в Украине – Politico

15:03

Будут расти как бешеные: чем подкормить огурцы в мае и июне

14:54

McDonald's больше не по карману украинцам: что масштабно выросло в цене

14:35

Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом

14:16

Почему нельзя поливать огород и сад днем: эксперты дали четкий ответ

14:00

"Называли бычкой": участница Мастер Шеф рассказала о травле на проекте за украинский язык

13:55

Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробностиФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять