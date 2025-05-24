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Сотни Калибров и Искандеров: прогноз массированного удара РФ

Алексей Тесля
24 мая 2025, 02:30
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Затяжная пауза, по мнению эксперта, может свидетельствовать о подготовке к новой волне атак.
Ракетный удар, ракеты
Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важно:

  • Россия активно наращивает ракетные запасы
  • Коваленко предупредил о подготовке к новой волне атак

Александр Коваленко, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление", обращает внимание на необходимость сохранять повышенную осторожность в связи с тем, что Россия активно наращивает ракетные запасы.

По его словам, несмотря на определённые санкционные и технологические ограничения, российский оборонно-промышленный сектор продолжает функционировать на высоком уровне, стабильно производя различные типы ракет.

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Эксперт напомнил, что последняя масштабная ракетная атака на Украину состоялась 24 апреля, и с тех пор — по состоянию на 22 мая — новых обстрелов зафиксировано не было. Это необычно, учитывая, что ранее удары происходили каждые 2–2,5 недели. Такая затяжная пауза, по мнению эксперта, может свидетельствовать о подготовке к новой волне атак, так как в это время происходит накопление ракетных ресурсов.

Коваленко приводит конкретные цифры по объёмам производства:

  • Х-101 — около 2 единиц в день
  • "Калибр" — 1–2 ракеты ежедневно
  • "Искандер" (баллистические) — до 2 штук в сутки
  • "Искандер-К" (крылатые) — также 1–2 ракеты в день

"Кинжал" — 1–2 ракеты в неделю, с заметными трудностями из-за зависимости от импортных компонентов

Эксперт отмечает, что благодаря такому темпу производства Россия успела накопить значительные арсеналы. По состоянию на середину мая 2025 года, резервы составляли:

  • более 300 ракет Х-101
  • около 530 ракет "Калибр"
  • порядка 125 баллистических "Искандеров"
  • примерно 300 крылатых "Искандеров-К"
  • и около 80 "Кинжалов"

Коваленко подчёркивает, что такие объёмы дают возможность организовать масштабный комбинированный ракетный удар, который может быть приурочен к значимым политическим или военным событиям.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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