РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, детали

Оккупанты обстреливали столицу и регионы практически всю ночь, пострадали люди. В Николаеве враг попал в пятиэтажный жилой дом.

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ПВО Украины / Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска агрессора России осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области. Есть пострадавшие, фиксируются разрушения.

Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, для атаки были применены стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 и Ту-95МС. Кроме того, применялись ракетоносители в Черном море, которые выпустили Калибры.

Враг применял и БПЛА.

видео дня

Как утверждают военные, основная масса ракет направлялась на центральную часть Украины и город Киев.

Взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Атака на Киев 25 мая – подробности

По информации Киевской городской военной администрации, зафиксированы разрушения в трех районах – Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.

Ранены 11 челове. 3 человека погибли.

Голосеевский район

Зафиксированы повреждения общежития. Был пожар, который уже потушили спасатели. Также сообщается о падении в нескольких локациях обломков сбитых БПЛА.

Днепровский район

В районе зафиксированы разрушения 2 этажа частного дома. Пожара на месте не было, уточнили в КГВА.

Шевченковский район

В Шевченковком районе был поврежден бизнес-центр.

Последствия атаки на Киев / ГСЧС

Последствия атаки на Киев / ГСЧС

Последствия атаки на Киев / ГСЧС

Киевская область

Как сообщил глава КОВА Николай Калашник, тела двух погибших в результате российской атаки обнаружены во время ликвидации пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб после удара по Бучанскому району.

Есть раненые.

Удар по Харькову

Враг ударил по Харькову беспилотниками.

Прилеты были в Новобаварском, Основянском и Шевченковском районах, сообщил градоначальник Игорь Терехов. В Основянском районе был удар по гражданскому предприятию. В Шевченковском – попадание по офисному зданию.

"Повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь. Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до трех человек", - сообщал Терехов ночью.

Николаев

Согласно информации ГосЧС, в результате вражеской атаки ранены 5 человек. 1 человек погиб. Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом.

"В результате ночной атаки БПЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, в том числе подросток. Разрушены два этажа, другие – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуировано 210 жителей", — говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в тяжелом состоянии 17-летний парень. Две женщины госпитализированы. Еще двум людям оказана помощь на месте.

Последствия удара россиян по жилому дому в Николаеве / ГСЧС

Последствия удара россиян по жилому дому в Николаеве / ГСЧС

Последствия удара россиян по жилому дому в Николаеве / ГСЧС

Последствия удара россиян по жилому дому в Николаеве / ГСЧС

Последствия удара россиян по жилому дому в Николаеве / ГСЧС

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