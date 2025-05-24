Горели многоэтажки в 2 районах: ГСЧС показала последствия ночного удара по Киеву

Кратко:
- РФ ночью ударила по Киеву дронами и баллистическими ракетами
- Вспыхнули пожары в 3 районах Киева, в 2 районах пылали многоэтажки
- В ГСЧС рассказали детали ликвидации последствий ночной атаки
Российские оккупанты в ночь на субботу, 24 мая, осуществили массированную атаку по Украине. Самый большой удар был направлен на Киев - по столице Украины захватчики запустили много дронов, а также баллистические ракеты.
В ГСЧС Украины рассказали подробности ночного вражеского удара и показали фото ликвидации последствий.
Отмечается, что в результате атаки в трех районах Киева вспыхнули пожары - в Соломенском, Оболонском и Святошинском.
В Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Спасатели погасили огонь. С помощью спасательного капюшона они спасли мужчину, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.
В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар был ликвидирован.
В Святошинском районе из-за российской атаки произошел пожар в одноэтажном нежилом здании, где хранились лакокрасочные материалы. В ГСЧС отметили, что работы по тушению продолжаются.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая - что известно
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. Киевлян предупреждали о комбинированной атаке дронами и ракетами и призывали к осторожности.
В результате падения обломков было возгорание и разрушения в нескольких районах города. Так, в Соломенском районе вспыхнул пожар в жилой квартире, в Святошинском - вспыхнуло нежилое помещение. Обломки также упали на территории Днепровского, Оболонского и Шевченковского районов. Зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе, а также - на жилой дом на Оболони.
По состоянию на утро было известно о восьми пострадавших. Двое из них были госпитализированы из Днепровского района, еще шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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