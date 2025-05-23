Проблемы растут: неожиданные последствия для экономики РФ

Железнодорожные перевозки в России падают, что свидетельствует об общем замедлении промышленного сектора.

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Объемы грузовых перевозок в России падают / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

Российские железнодорожные перевозки упали до 15-летнего минимума

Крупные экспортеры сокращают объемы перевозок металла и нефти

Ухудшение состояния российской экономики подтверждают последние данные об объемах железнодорожных перевозок. По информации агентства Reuters, крупные российские экспортеры, в частности "Русал" и "Газпромнефть", уменьшили запланированные объемы транспортировки продукции, в частности металлов и нефтепродуктов.

"Российские железные дороги планируют в 2025 году сократить расходы на 32,5 миллиарда рублей и уменьшить капитальные инвестиции на 40%", - сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании. видео дня

Уменьшение перевозок особенно заметно на фоне уже слабых результатов 2024 года - тогда объемы грузоперевозок достигли самого низкого уровня за последние 15 лет. Reuters отмечает, что "это является красноречивым показателем состояния экспортно-ориентированной экономики России".

В документе также указывается, что в 2025 году российская железная дорога перевезет на 36,7 миллиона тонн меньше, чем планировалось (при первоначальном прогнозе в 1,24 миллиарда тонн). Среди компаний, которые сократили свои перевозки, - "Русал", "Северсталь" и другие крупные промышленные игроки.

Несмотря на прогнозы роста объемов перевозок в 2025 году по сравнению с 2024-м, уже за первые четыре месяца текущего года объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% в годовом исчислении.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Среди основных причин такого спада эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику, в частности высокую ключевую ставку Банка России на уровне 21%, которая серьезно ограничила возможности коммерческого кредитования. Также отрасли промышленности отмечают высокие тарифы на перевозки и потерю традиционных рынков сбыта за рубежом.

Санкции против РФ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России из-за срыва мирной инициативы и дальнейшей агрессии. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции коснутся "Северного потока-1" и "Северного потока-2", теневого флота, цены на нефть и финансового сектора РФ.

Кроме того, Европейский Союз начнет работу над 18-м пакетом санкций против России уже сегодня, 20 мая. Санкционный удар нужно нанести по России там, где "действительно болит". Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х.

Напомним что, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не будет усиливать санкции против России, потому что "есть шанс" на прогресс в урегулировании войны в Украине. Однако он не исключил введения новых ограничений в будущем.

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