По России готовят удар 'там, где действительно болит': в ЕС разрыли замысел

Что известно:
- ЕС начинает работу над 18-м пакетом санкций против РФ
- Новые санкции должны ударить по энергетике, СПГ, нефти, ядерном топливе и банкам РФ
- Зеленский поблагодарил ЕС за 17-й пакет
Европейский Союз начнет работу над 18-м пакетом санкций против России уже сегодня, 20 мая. Санкционный удар нужно нанести по России там, где "действительно болит". Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х.
"Обман, срыв, отвлечение внимания и промедление - тактика Путина, чтобы избежать санкций и ответственности. Европа должна разорвать этот замкнутый круг. 18-й пакет санкций должен ударить по агрессору там, где действительно болит - энергетика, сжиженный природный газ, нефть, ядерное топливо и финансовые учреждения должны стать нашими целями", - написал он.видео дня
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила подготовку нового, более жесткого пакета санкций сразу после введения 17-го пакета.
"Европа только что приняла свой 17-й пакет жестких санкций. Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями. Пришло время усилить давление на Россию, чтобы она добилась прекращения огня", - отметила фон дер Ляйен в Х.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии и весь ЕС за принятие 17-го санкционного пакета.
"Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", - отметил он.
Также президент сообщил, что с Урсулой фон дер Ляйен уже обсудил подготовку 18-го пакета санкций против РФ. По его словам, новые санкции должны коснуться российской нефти, энергетической инфраструктуры и финансовых схем.
"Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы - это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира. Спасибо всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения", - подчеркнул Зеленский.
Санкции против РФ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России из-за срыва мирной инициативы и дальнейшей агрессии. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции затронут "Северный поток-1" и "Северный поток-2", теневой флот, цены на нефть и финансовый сектор РФ.
Уже 20 мая Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на почти 200 судов теневого флота, а также касаются гибридных угроз и прав человека.
Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не будет усиливать санкции против России, потому что "есть шанс" на прогресс в урегулировании войны в Украине. Однако он не исключил введения новых ограничений в будущем.
Читайте также:
- Или перемирие, или санкции: Мерц выдвинул ультиматум Путину по поводу переговоров
- Пакет готов: Мерц сказал, когда ЕС примет новые санкции против России
- Нокаут для экономики: в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России
Кто такая Урсула фон дер Ляйен?
Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред