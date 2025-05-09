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"Давление на Путина": в Лондоне объявили о крупнейшем пакете санкций против РФ

Виталий Кирсанов
9 мая 2025, 12:57
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Британское правительство наложит санкции на не менее 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью "теневого флота".
В Лондоне объявили о самом большом пакете санкций против РФ
В Лондоне объявили о крупнейшем пакете санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНИАН

Вкратце:

  • Россия представляет угрозу для национальной безопасности Британии
  • Теневой флот создает риски для европейской инфраструктуры

Великобритания вводит санкции против 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью "теневого флота" диктатора Владимира Путина. Именно эти суда перевезли грузов на сумму более $24 млрд с начала 2024 года. О санкциях пишет в соцсети X премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам Стармера, это самый большой пакет санкций против России.

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"Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности. Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций на сегодня. Я всегда буду делать все возможное для защиты трудолюбивых людей. Безопасность дома. Сила за рубежом", - написал Стармер.

Ранее о санкциях сообщил официальный сайт правительства Великобритании.

"Сегодня российский теневой флот подвергнется крупнейшему пакету санкций в истории, что усилит давление на Путина и защитит критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы", - говорится в заявлении.

Британское правительство наложит санкции на не менее 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью "теневого флота" диктатора Владимира Путина и отвечают за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года.

Правительство заявляет, что теневой флот, связанный с близкими к Путину лицами, не только финансирует войну в Украине, но и создает риски для европейской инфраструктуры из-за аварийного состояния судов нанося ущерб.

Сообщается, что инфраструктура находится под угрозой из-за непригодных к плаванию судов, которые не имеют сертификатов безопасности, соответствующего навигационного оборудования или намеренно выключают системы локации.

Правительство Великобритании также планирует привлечь к ответственности лиц и структуры, которые стоят за организацией перевозок "теневым флотом", подчеркнув: "тем, кто помогает финансировать военную машину Путина, негде спрятаться".

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения о возможностях противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

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Что такое теневой флот России

Теневой флот России (также "серый флот", "темный флот") - это термин для описания кораблей, которые используются при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.

Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховки судна. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов часто сложно установить.

Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.

Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.

По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45% российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

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