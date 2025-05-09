Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в 2022 г - The Times

Летом 2022 года Залужный начал переход к корпусной структуре по образцу США и Великобритании.

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Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в 2022 г / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, скриншот из видео

Что сказал Залужный:

Именно реформы помогли Украине выдержать начало полномасштабного наступления РФ

Подразделение осталось "только на бумаге" из-за бюрократических проблем

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему "заблокировали" создание подготовленного на Западе корпуса элитных военных. Это, по его словам, произошло в ключевой момент войны. Об этом Залужный рассказал в статье для The Times.

Отмечается, что в конце лета 2022 года существовали планы по созданию корпуса десантно-штурмовых войск. Однако это подразделение так и осталось "только на бумаге" из-за бюрократических проблем.

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В публикации Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.

"Залужный отметил, что после обретения независимости в 1991 году Киев унаследовал большую армию численностью 780 000 человек. Однако структура вооружённых сил оставалась "советской" и была, по его словам, "совершенно неспособна" к ведению боевых действий", - говорится в материале.

По словам Залужного, именно реформы, сближающие украинскую армию со стандартами НАТО, помогли Украине выдержать начало полномасштабного наступления РФ. Одной из ключевых реформ, которую продвигал экс-главком, было отказ от жёсткого разграничения между различными видами вооружённых сил - армией, флотом, ВВС, киберпространством - в пользу совместных операций.

После 24 февраля 2022 года командиры ВСУ оказались перегружены и с трудом внедряли дальнейшие изменения в армии, которая состояла из более чем 100 бригад, подчинявшихся нескольким оперативно-тактическим группам, каждая из которых отвечала за отдельное направление.

Поэтому летом 2022 года Залужный начал переход к корпусной структуре по образцу США и Великобритании, однако реформа не привела к созданию элитного корпуса десантно-штурмовых войск, который, по его мнению, был крайне необходим.

"Сама инициатива была заблокирована. Корпус десантно-штурмовых войск, который должен был начать обучение за рубежом, так и остался только на бумаге", - подчеркнул он.

Валерий Залужный / Главред - инфографика

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России потеряла инициативу после сотен неудачных штурмов на Лиманском направлении, поэтому теперь вынуждена искать другие направления для ударов.

Аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Липцы Харьковской области.

Кроме того, в сводке Института изучения войны отмечается, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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