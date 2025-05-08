Враг притих: в ВСУ рассказали о разгроме РФ на одном из ключевых направлений

Вследствие провальных штурмовых действий противник начал искать другие пути для прорыва.

https://glavred.info/front/vrag-pritih-v-vsu-rasskazali-o-razgrome-rf-na-odnom-iz-klyuchevyh-napravleniy-10662848.html Ссылка скопирована

За последние сутки ситуация на Лиманском направлении изменилась / Коллаж: Главред, фото: ОПБр, скрин с DeepState

Что сообщил военный:

Не на всех участках Лиманского направления ведутся активные бои

Армия РФ может искать другие пути для атак на оборонительные позиции ВСУ

Оккупационная армия страны-агрессора России потеряла инициативу после сотен неудачных штурмов на Лиманском направлении, поэтому теперь вынуждена искать другие направления для ударов.

Об этом в эфире Еспресо рассказал старший лейтенант, представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин. По его словам, после прошлогоднего провала враг "сломал зубы" об оборонительные позиции украинских военных.

видео дня

"Лиманское направление довольно специфическое, и до вчерашнего дня ситуация была нестабильной. Но Лиманское направление достаточно большое, на этом направлении есть несколько еще меньших участков", - пояснил военный.

Ящишин также рассказал нынешнюю ситуацию на Лиманском направлении, отметив, что количество обстрелов было сведено почти к нулю и лишь кое-где фиксировались попытки атак со стороны противника.

"В 2025 году именно в зоне ответственности 63-й бригады штурмов на наши позиции относительно немного. Почему? Потому что в течение всего прошлого года мы ежедневно отражали вражеские атаки - их было более 300. И если посмотреть на карту, можно увидеть, что мы не потеряли своих позиций - мы их держим. Поэтому мы делаем вывод, что враг сломал зубы о наши позиции и теперь пытается искать другие направления. Поэтому вполне возможно, что мои коллеги из других бригад сообщат другую информацию", - добавил он.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на Лиманском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационная армия страны-агрессора России резко активизировала свои усилия на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления.

Накануне военный аналитик Константин Машовец сообщал, что, скорее всего, командование РФ теперь решило сосредоточить свои ключевые усилия не возле Купянска, а на Лиманском направлении.

Ранее стало известно, что по городу Лиман, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России в последнее время наносит огромное количество авиационных ударов. Это является частью стратегии врага по продвижению через Лиманский фронт на агломерацию Краматорск - Славянск - Дружковка - Константиновка.

Другие новости:

Что известно о 63-й отдельной механизированной бригаде (63 ОМБр)? 63-я отдельная механизированная бригада (63 ОМБр) - соединение механизированных войск сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия. Создана после начала российско-украинской войны 2014 года как кадровая военная часть Корпуса резерва. После российского вторжения в 2022 году отмобилизована. Летом воевала в Николаевской области, участвовала в Херсонском контрнаступлении. Зимой воевала в Бахмуте. С 2024 года держала оборону на Лиманском направлении в Серебрянском лесу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред