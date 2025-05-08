Результаты утренних выборов Папы Римского: какой дым поднялся над Ватиканом

Кратко:
- Голосование за нового Папу Римского не увенчалось успехом
- Над Сикстинской капеллой снова поднялся черный дым
Утреннее голосование за нового Папу Римского не увенчалось успехом. Как и предыдущий раз, над Сикстинской капеллой поднялся черный дым. Об этом пишет Sky News.
"Из трубы над Сикстинской капеллой поднимается черный дым. Это означает, что ожидание нового Папы продолжается", - говорится в сообщении.видео дня
Как отмечают журналисты, судя по всему, утреннее голосование не увенчалось успехом в избрании нового Папы Римского.
Известно, что кардиналы вернутся сегодня днем для проведения еще двух раундов голосования.
Голосование за нового Папу Римского - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск, который ранее находился в тяжелом состоянии в больнице и был выписан. Известие о смерти понтифика поступило из "Дома святой Марты".
Известно, что на должность Папы Римского может претендовать любой крещеный и неженатый католик, но обычно им становится кто-то из числа кардиналов. Кардинал является римским епископом, высшее должностное лицо Католической церкви после понтифика. Также кардиналы выступают в роли советников Папы и помогают ему в руководстве Ватиканом.
В первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского. Об этом стало известно, когда из дымохода Сикстинской капеллы повалил черный дым.
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Что такое Sky News?
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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