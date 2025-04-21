В Ватикане раскрыли окончательную причину смерти Папы Римского

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет.

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Умер Папа Римский Франциск / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/vaticannews/

Кратко:

21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска в возрасте 88 лет

Причина смерти - инсульт и необратимая сердечная недостаточность

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти, опубликованном в понедельник, передает Reuters.

В свидетельстве, опубликованном Ватиканом, сказано, что Папа впал в кому перед смертью рано утром в понедельник.

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Также известно, что Франциск будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Он попросил, чтобы его похоронили "в земле, без особых украшений", но с надписью его имени на латыни: Франциск.

Кроме того, в заявлении говорится, что Франциск также договорился с неназванным благотворителем, чтобы тот покрыл расходы на погребение.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск, который ранее находился в тяжелом состоянии в больнице и был выписан, умер 21 апреля в Ватикане. Понтифик возглавлял Католическую церковь с 2013 года. В последнее время имел проблемы со здоровьем.

В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет. В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.

Напомним, издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

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