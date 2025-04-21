'Молился за мир и украинцев': как в Украине и мире реагируют на сметь Папы Франциска

Смерть Папы Римского Франциска стала трагическим событием для верующих по всему миру и, в частности в Украине.

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Как в Украине и мире реагируют на сметь Папы Франциска / Коллаж Главред, фото: vaticannews, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагические новости из Ватикана о смерти Папы Римского Франциска. Соответствующее заявление он опубликовал в заметке в соцсети Х.

Как отреагировал Зеленский

Зеленский подчеркнул, что миллионы людей во всем мире оплакивают смерть Папы Франциска. По его словам, вся жизнь Понтифика была отдана служению Богу, людям и Церкви.

"Он умел дарить надежду, облегчать страдания молитвой и способствовать единству. Он молился за мир в Украине и за украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые искали в Папе Франциске духовной поддержки. Вечная память!", - написал президент Украины. видео дня

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал известие о смерти Папы Франциска трагическим событием для всего мира.

"Он посвятил свою жизнь Богу, людям и Церкви. Папа молился за мир в Украине и за украинцев. Вечная память!", - сказал он.

Как отреагировал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Папа Франциск всегда стремился, чтобы Церковь от его родного Буэнос-Айреса до Рима дарила радость и надежду тем, кто больше всего в этом нуждается, объединяла людей между собой и с природой.

"Пусть эта надежда возрождается бесконечно и после него. Ко всем католикам, к скорбящему миру мы с женой посылаем наши мысли", - написал он.

Как отреагировал Епифаний

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своей заметке на Facebook выразил глубокую печаль в связи с новостью о смерти Папы Римского Франциска. Он отметил, что Папа посвятил свою жизнь служению Богу, укреплению христианской веры и реализации многочисленных гуманитарных инициатив в поддержку нуждающихся.

"Во время наших личных встреч Папа Римский Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии. Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращения в Украину депортированных российскими властями детей. Покойный понтифик стремился в соответствии со своими убеждениями помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом. Вчера в своем пасхальном послании Папа снова вспомнил об "Украине, растерзанной войной", выразив надежду на установление, по Божьей воле, справедливого и устойчивого мира в нашей стране", - написал Епифаний.

Епифаний подчеркнул, что его молитвы и усилия останутся в сердцах верующих. Он также выразил искренние соболезнования католическому сообществу, епископату, Римско-Католической Церкви в Украине, Украинской Греко-Католической Церкви и всем, кто глубоко уважал покойного Папу.

"В эти дни мы вспоминаем о крестной жертве Спасителя, Который Своей смертью спас человечество, чтобы мы получили вечную жизнь. А Своим Воскресением - ознаменовал победу над смертью, подарил человечеству надежду, что зло будет побеждено, а мы непременно воссоединимся с нашими усопшими в вечной жизни. "Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную" (Ин. 6: 47). Пусть Господь упокоит душу Папы Римского Франциска в Своих селениях, а нас помилует и спасет, ибо Он Благий и Человеколюбивый", - резюмировал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Смерть Папы Римского Франциска - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Папа Римский Франциск, который ранее проходил лечение в больнице в тяжелом состоянии и был выписан, скончался 21 апреля в Ватикане.

В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет. В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.

Издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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