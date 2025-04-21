"Выглядел очень больным": Вэнс рассказал правду о последней встрече с Папой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил соболезнования в связи со смертью понтифика.

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Джей Ди Вэнс поделился воспоминаниями последнего разговора с Папой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вкратце:

Джей Ди Вэнс встречался с Папой накануне его смерти и отметил, что тот выглядел больным

Вице-президент США выразил свои соболезнования и вспомнил о проповеди Папы в первые дни COVID-19

Сегодня, 21 апреля, ушла эпоха - в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Доме Святой Марты, умер Папа Римский Франциск. Политики со всего мира выразили соболезнования утрате. Так, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс встречался с понтификом и рассказал, как выглядел Папа в свои последние дни.

"Я рад, что смог увидеть его вчера, хотя он и выглядел очень больным. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я всегда буду помнить его по проповеди, которую он произнес в самые первые дни COVID. Это было действительно очень красиво. Да упокоит Бог его душу", - написал Вэнс в соцсети X. видео дня

Умер Папа Римский - что известно

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск, который ранее находился в тяжелом состоянии в больнице и был выписан, умер 21 апреля в Ватикане.

Главред также рассказывал, как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать. Участие в голосовании могут принимать только кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет. По состоянию на 22 января 2025 года таких кардиналов было 138.

Также появился список неожиданных кандидатов, кто может стать следующим Папой Римским. Есть несколько кандидатур на должность нового главы Святого Престола.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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