Придется платить почти вдвое больше: на какие овощи рекордно взлетели цены

На прошлой неделе существенно выросли цены на украинские овощи борщевого набора.

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Весна подняла цены на борщевой набор / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Больше всего подорожала свекла (на 20-25%), ее цена вдвое выше, чем в прошлом году

Среди фруктов выросли цены на бананы и яблоки, а вот цена на груши снизилась

На прошлой неделе украинские овощи, входящие в традиционный борщевой набор, ощутимо выросли в цене. Согласно аналитике EastFruit, особенно подорожала свекла: из-за растущего спроса ее цена подскочила на 20-25%, поэтому она стоила вдвое больше, чем в этот же период в прошлом году.

Оптовые цены на свеклу варьировались в пределах 20-30 грн за килограмм, тогда как еще неделю назад ее продавали за 16-25 грн.

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Подорожал также репчатый лук - с 14-16 грн до 15-20 грн за килограмм. Морковь продолжила рост в цене: теперь за нее просят 30-40 грн вместо предыдущих 27-30 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Белокочанная капуста, как прошлогодняя, так и новая, тоже подорожала. Прошлогодняя выросла в цене с 44-45 до 45-55 грн, а ранняя - с 40-60 до 50-80 грн за килограмм.

Теплая весна ускорила урожай огурцов, из-за чего их цена снизилась с 90-160 до 80-100 грн/кг.

Чеснок подорожал - теперь он стоит 130-170 грн за килограмм против 100-150 ранее. Также выросла цена зеленого лука: с 130-160 до 160-200 грн/кг.

Среди фруктов подскочили цены на бананы - теперь они стоят 74-78 грн вместо 70-75. Яблоки также стали дороже: их цена выросла с 25-40 до 30-43 грн/кг. А вот груши, наоборот, подешевели - с 110-120 до 65-100 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

Главред писал о том, что в Украине резко "упала" цена на популярный овощ. Это связано с тем, что предложение на рынке продолжает стремительно расти.

А вот на другой овощ цены подскочили на 55% за неделю. Это связано с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активности оптовых компаний.

В свою очередь экономист Олег Пендзин рассказал, какие продукты подешевеют. По его словам, цены на продукты начнут снижаться через несколько недель - кроме овощей, изменится стоимость мяса и молочной продукции.

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