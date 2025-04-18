Отдельная квитанция за коммуналку: кто заплатит на тысячу больше уже в мае

Тариф на услугу определяется индивидуально, в зависимости от длины труб, количества соединений, вентилей и особенностей населенного пункта.

https://glavred.info/economics/otdelnaya-kvitanciya-za-kommunalku-kto-zaplatit-na-tysyachu-bolshe-uzhe-v-mae-10657103.html Ссылка скопирована

Кто, когда и сколько будет платить за газ в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Часть жителей многоквартирных домов получит отдельную платежку

Средняя стоимость услуги может достигать до 1000 гривен

Периодичность оплаты зависит от срока эксплуатации газовой инфраструктуры

Начиная с 1 мая 2025 года, часть украинцев, в частности жители многоэтажек, будут получать отдельную платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Такую информацию обнародовало ООО "Газораспределительные сети Украины".

Изменения касаются домов, в которых уже действует обновленный формат обслуживания. Тариф на услугу определяется индивидуально, учитывая длину газовых труб, количество стыков, вентилей, а также особенности конкретного населенного пункта. В среднем эта услуга может стоить до 1000 гривен.

видео дня

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Платить придется не ежемесячно: если газовая инфраструктура в доме эксплуатируется более 25 лет, счета за обслуживание будут выставлять один раз в три года. В домах с более новыми системами оплату будут осуществлять раз в пять лет.

При этом цена на газ для населения остается без изменений - 7,96 гривен за кубический метр, благодаря действию моратория на повышение тарифов в период военного положения.

Оплата коммунальных услуг в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, в Минэнерго четко ответили, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги. Структура призвала не распространять ложные заявления относительно тарифов и не вводить в заблуждение украинцев.

Недавно украинцы узнали цены на газ на лето-2025. Поставка природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будет продлена до 31 октября этого года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В правительстве неоднократно подчеркивали, что цены на газ не будут расти как минимум до завершения войны и еще в течение полугода после отмены военного положения. В то же время объяснялось, сколько придется платить с 1 мая.

Больше экономических новостей:

Что такое Газораспределительные сети Украины? ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия. Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред