Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Отдельная квитанция за коммуналку: кто заплатит на тысячу больше уже в мае

Даяна Швец
18 апреля 2025, 11:33
542
Тариф на услугу определяется индивидуально, в зависимости от длины труб, количества соединений, вентилей и особенностей населенного пункта.
свет, газ, коммунальные услуги
Кто, когда и сколько будет платить за газ в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Часть жителей многоквартирных домов получит отдельную платежку
  • Средняя стоимость услуги может достигать до 1000 гривен
  • Периодичность оплаты зависит от срока эксплуатации газовой инфраструктуры

Начиная с 1 мая 2025 года, часть украинцев, в частности жители многоэтажек, будут получать отдельную платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Такую информацию обнародовало ООО "Газораспределительные сети Украины".

Изменения касаются домов, в которых уже действует обновленный формат обслуживания. Тариф на услугу определяется индивидуально, учитывая длину газовых труб, количество стыков, вентилей, а также особенности конкретного населенного пункта. В среднем эта услуга может стоить до 1000 гривен.

видео дня
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Платить придется не ежемесячно: если газовая инфраструктура в доме эксплуатируется более 25 лет, счета за обслуживание будут выставлять один раз в три года. В домах с более новыми системами оплату будут осуществлять раз в пять лет.

При этом цена на газ для населения остается без изменений - 7,96 гривен за кубический метр, благодаря действию моратория на повышение тарифов в период военного положения.

Оплата коммунальных услуг в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, в Минэнерго четко ответили, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги. Структура призвала не распространять ложные заявления относительно тарифов и не вводить в заблуждение украинцев.

Недавно украинцы узнали цены на газ на лето-2025. Поставка природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будет продлена до 31 октября этого года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В правительстве неоднократно подчеркивали, что цены на газ не будут расти как минимум до завершения войны и еще в течение полугода после отмены военного положения. В то же время объяснялось, сколько придется платить с 1 мая.

Больше экономических новостей:

Что такое Газораспределительные сети Украины?

ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия.

Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В армии РФ начался бунт: солдаты массово отказываются от контрактов

В армии РФ начался бунт: солдаты массово отказываются от контрактов

12:58Война
Продолжение военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

Продолжение военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

12:53Украина
"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоров

"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоров

12:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

Последние новости

12:58

В армии РФ начался бунт: солдаты массово отказываются от контрактов

12:53

Продолжение военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

12:40

Ждать ли резких скачков на межбанке и в обменниках: прогноз курса после Пасхи

12:36

"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоровВидео

12:27

Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
12:26

Зеленский раскритиковал Китай за поставки оружия РФ: появился ответ МИД

12:24

Цены "подскочили" на 55% за неделю: в Украине дорожает популярный продукт

12:15

Куда ставят свечи за упокой: священник сказал, какую ошибку совершает большинство людейВидео

12:01

Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

Реклама
11:55

Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный столВидео

11:43

РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

11:42

Стало известно, что думает Лолита о россиянах: появился разгромный донос

11:33

Отдельная квитанция за коммуналку: кто заплатит на тысячу больше уже в мае

11:21

Наступление РФ провалилось: ВСУ разгромили большую колонну врага на Запорожье

11:12

США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

11:03

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые "рекорды"

11:01

Нас ждут десятилетия магнитных бурь: Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл

10:55

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Собакам - конфликты, Драконам - проблемы

10:36

Унитаз будет ослепительно белым после одного средства: что стоит сделать

10:23

США планируют полное прекращение огня в Украине в ближайшие недели - Bloomberg

Реклама
10:20

РФ запустила три Искандера в Страстную пятницу: новые подробности атаки РФ на ХарьковФотоВидео

10:18

Алексей Суханов сообщил, что скоро впервые станет отцом - детали

09:49

Имеют ли ВСУ успех в Курской и Белгородской областях: детали от ISW

09:21

"Память нации": в Украине презентовали руководство для минуты молчания

09:15

Бывшая жена Дмитрия Комарова уехала из Украины и назвала причину - детали

09:15

Как раньше выглядел арбуз: большинство людей его даже не узнали быВидео

09:01

Погиб предприниматель, приехавший за пасками: РФ ударила по кондитерскому цеху в СумахФото

08:41

Лавров получил месседж: Рубио позвонил в Москву после переговоров в Париже

08:34

ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят вблизи Купянска и Покровска - ISW

08:21

"Не терпела насилие": alyona alyona публично отвергла известного певца

08:05

Как Путин "разводит" Трампамнение

07:40

Исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых

06:57

В Харькове, Днепре и Сумах прогремели взрывы, РФ атаковала дронами и ракетами

06:10

Трампу пора прекратить позориться с Канадой и заняться более привлекательной цельюмнение

06:00

Шикарное блюдо на праздничный стол из фарша: все гости ахнутВидео

05:27

Откуда берется золото на Земле: ученые раскрыли тайну

04:58

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

04:35

Какая буква спрятана на рисунке: только гений заметит ее за 5 секунд

03:30

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

03:00

Существования жизни вне Земли: ученые сделали неожиданное открытие

Реклама
02:56

Лунный календарь на 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день

02:13

"Возлагала столько надежд": Меган Маркл сделала признание о выкидыше

02:00

Без "драения" и токсичных средств: как заставить духовку блестеть, трюк из Instagram

01:45

Оккупанты ударили дроном по Николаеву: огонь охватил склады на 700 кв. м

01:40

Пытался отбиваться: Юрий Макаров прямо сказал, кто причастен к его нападениюВидео

01:30

Муж Барбры Стрейзанд раскрыл их "постельный" секрет

00:37

Украина и США утвердили намерения по соглашению о полезных ископаемых: подробности

00:28

"Мне надо, чтобы выжить": Анна Тринчер раскрыла проблемы со здоровьем

17 апреля, четверг
23:40

Франция объявила дату следующих переговоров по миру в Украине: подробности

23:28

"Это наслаждение": Суханов сделал откровенное признание о романтических предпочтениях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять