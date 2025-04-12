Пенсия меньше тысячи: кому в Украине будут платить копейки в 2025 году

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа, а в 63 года - не менее 22 лет.

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Что будет, если работать официально, но мало / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что стоит знать:

Украинские пенсионеры могут получать пенсии меньше 1000 гривен.

Речь идет о лицах с минимальным страховым стажем, низкой зарплатой и выходом на пенсию после 65 лет

При 15 годах стажа и средней зарплате 4830 грн, пенсия может составить лишь 794 гривны

В Украине некоторые из пенсионеров получат чрезвычайно низкие пенсии - менее тысячи гривен. Это касается граждан, которые имеют минимальный страховой стаж, работали за небольшую зарплату и обращаются за пенсией после достижения 65-летнего возраста, сообщает Главред со ссылкой на Телеграф.

По состоянию на 2025 год минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну. Однако, если украинец имеет лишь 15 лет страхового стажа и среднюю зарплату 4830 гривен, то согласно расчетам пенсионного калькулятора, его пенсия составит лишь 794 гривны.

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Выйти на пенсию раньше 65 лет с таким стажем невозможно. По нормам Пенсионного фонда, в 2025 году для выхода на пенсию:

в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа

в 63 - не менее 22 лет

Стоит отметить, что речь идет о стандартных условиях, без учета дополнительных социальных льгот (статус ветерана, участника боевых действий и т.д.).

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, по данным ПФУ, пенсии в Украине выросли почти на 10%. Так, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривны или на 9,5% до 6 341,11 гривны.

Также рассказывалось, кому можно ожидать доплату к пенсии в размере до 3250 гривен. Стоит указать, что дополнительные выплаты положены только для тех, кто соответствует определенным критериям. Несоответствие хотя бы одному из критериев лишает возможности претендовать на помощь.

Кроме этого, сообщалось, кого из пенсионеров ждет бонусная надбавка к выплатам. Некоторых пожилых людей в 2025 году ждет приятный сюрприз.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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