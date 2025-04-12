Пересекли черту в 100 грн за десяток: цены на популярный продукт бьют рекорды

О чем речь:
- Рост розничных цен на яйца опережает официальную статистику
- Причинами роста являются более дорогие корма, электроэнергия и топливо
В Украине снова выросли цены на яйца. В течение февраля 2025 года стоимость этого продукта поднялась на 3,5%, а если сравнить с февралем 2024 года - то на 1,8%. Такие данные приводит "Минфин".
По информации ценового мониторинга, подорожание в розничной торговле происходит быстрее, чем свидетельствуют официальные отчеты. Например, десяток яиц марки "Квочка" категории С1 подорожал с 60,97 грн в начале февраля до 74,68 грн в начале марта. А яйца "Ясенсвит" за этот же период подорожали с 70,78 до 73,83 грн. Некоторые бренды уже пересекли границу в 100 грн за десяток.
Официальная статистика за март еще не обнародована, однако по наблюдениям "Минфина", по состоянию на 1 апреля яйца "Квочка" стоили уже 79,6 грн, а "Ясенсвит" - до 78,2 грн в некоторых супермаркетах.
Как объясняет председатель Союза птицеводов Сергей Карпенко, несмотря на рост цен, производители работают почти в ноль. Причины - подорожание кормов. К примеру, зерно +50%, шрот +40%. А также высокие тарифы на электроэнергию и топливо.
Интересно, что в конце прошлого года производство яиц резко возросло, а экспорт - наоборот, упал. Это привело к насыщению внутреннего рынка и снижению цен. В декабре в магазинах появились яйца со скидками, а в январе 2025 года, по данным Госстата, их стоимость упала аж на 23,1% по сравнению с декабрем.
Цены на продукты в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что яйца в Украине подорожали на 44%. Подобная тенденция подорожания наблюдается за последний год и у сливочного масла - по сравнению с мартом 2024 года цены на него выросли на 31,9%.
Кроме этого, украинцам накрутили цены на популярный овощ. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения при устойчиво высоком спросе.
А вот цены на картофель продолжают лететь в пропасть. Дело в том, что зимой Украина активно импортировала продукцию из Европы из-за низкого урожая прошлого года.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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