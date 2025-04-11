Цена продолжает лететь в пропасть: в Украине дешевеет незаменимый овощ

Эксперт рассказал, почему подешевел популярный овощ.

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Почему цены на картофель стремительно падают / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой базовый овощ дешевеет на рынке

Почему фермеры снижают цены на картофель

На украинском рынке продолжают падать цены на картофель. Вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля и директор компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук в эфире КИЕВ24 рассказал, какие факторы влияют на удешевление овоща.

По словам эксперта, цены на картофель летят стремительно вниз, поскольку зимой Украина активно импортировала продукцию из Европы из-за низкого урожая прошлого года.

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"Объемы урожая осенью 2024 года были на 30% меньше, чем в предыдущем сезоне, что повлекло рост цен на 50-80%. В ответ на дефицит торговые компании начали массово завозить продукцию из ЕС - в частности из Польши, Литвы и Нидерландов", - рассказал Гордийчук.

Следующая причина, которая влияет на удешевление овоща - нехватка хранилищ.

Гордийчук объяснил, что недостаток профессиональных хранилищ в Украине заставляет аграриев хранить картофель в условиях, которые позволяют реализацию только весной.

Когда на рынке появляется большое предложение товара, а погода становится теплой, конкуренция между продавцами растет, из-за чего цены падают.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также в Украине подешевели отечественные помидоры. Аналитики EastFruit сообщили, что первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг. Такая стоимость помидоров на 26% ниже, чем первые партии этой же продукции в прошлом году.

В то же время в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Как сообщает Госстат, яйца подорожали на 44%. Среди продуктов питания лидерами подорожания стали также подсолнечное масло, которое прибавило в стоимости 35,4% и овощи, которые подорожали на 32,3%.

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