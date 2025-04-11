Цена продолжает лететь в пропасть: в Украине дешевеет незаменимый овощ

Вы узнаете:
- Какой базовый овощ дешевеет на рынке
- Почему фермеры снижают цены на картофель
На украинском рынке продолжают падать цены на картофель. Вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля и директор компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук в эфире КИЕВ24 рассказал, какие факторы влияют на удешевление овоща.
По словам эксперта, цены на картофель летят стремительно вниз, поскольку зимой Украина активно импортировала продукцию из Европы из-за низкого урожая прошлого года.
"Объемы урожая осенью 2024 года были на 30% меньше, чем в предыдущем сезоне, что повлекло рост цен на 50-80%. В ответ на дефицит торговые компании начали массово завозить продукцию из ЕС - в частности из Польши, Литвы и Нидерландов", - рассказал Гордийчук.
Следующая причина, которая влияет на удешевление овоща - нехватка хранилищ.
Гордийчук объяснил, что недостаток профессиональных хранилищ в Украине заставляет аграриев хранить картофель в условиях, которые позволяют реализацию только весной.
Когда на рынке появляется большое предложение товара, а погода становится теплой, конкуренция между продавцами растет, из-за чего цены падают.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Также в Украине подешевели отечественные помидоры. Аналитики EastFruit сообщили, что первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг. Такая стоимость помидоров на 26% ниже, чем первые партии этой же продукции в прошлом году.
В то же время в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Как сообщает Госстат, яйца подорожали на 44%. Среди продуктов питания лидерами подорожания стали также подсолнечное масло, которое прибавило в стоимости 35,4% и овощи, которые подорожали на 32,3%.
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