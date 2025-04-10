Требуются изменения: нардеп объяснила, что будет с ценами на лекарства в Украине

Что сказала Вагнер:
- Фармпроизводители должны обеспечивать доступные цены на лекарства
- Снижение цен в аптеках можно достичь с помощью рыночной конкуренции
Вопрос доступности медикаментов в Украине снова поднялся на всеобщее обозрение. Народный депутат Украины, член профильного Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктория Вагнер прокомментировала ситуацию.
Как пишет ТСН, она призывает фармацевтические компании более активно участвовать в формировании справедливой ценовой политики, ведь снижение цен является общей задачей и выполнить ее можно за счет конкуренции на рынке.
При этом депутат предостерегла, что чрезмерное административное регулирование на уровне аптек может навредить сбалансированному развитию фармрынка.
"Мы уже обратились в Антимонопольный комитет и соответствующие регуляторы с инициативой провести исследование ценовой политики производителей. Ожидаем выводы уже во второй половине апреля", - рассказала Вагнер.
Цены на лекарства в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства ограничена на уровне 10-35%.
Впоследствии стало известно, что украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены должны были снизиться уже с марта 2025 года.
Ранее также в Минздраве заявили, что стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизилась с 1 марта. Украинские фармацевтические производители должны были опустить отпускные цены на 30%.
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Кто такая Виктория Вагнер?
Виктория Вагнер - украинский врач, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, пишет Википедия.
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