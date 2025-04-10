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Требуются изменения: нардеп объяснила, что будет с ценами на лекарства в Украине

Анна Косик
10 апреля 2025, 17:14
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Именно производители формируют около 72% конечной стоимости лекарств в Украине.
Требуются изменения: нардеп объяснила, что будет с ценами на лекарства в Украине
Снижение цен депутат считает общей задачей / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказала Вагнер:

  • Фармпроизводители должны обеспечивать доступные цены на лекарства
  • Снижение цен в аптеках можно достичь с помощью рыночной конкуренции

Вопрос доступности медикаментов в Украине снова поднялся на всеобщее обозрение. Народный депутат Украины, член профильного Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктория Вагнер прокомментировала ситуацию.

Как пишет ТСН, она призывает фармацевтические компании более активно участвовать в формировании справедливой ценовой политики, ведь снижение цен является общей задачей и выполнить ее можно за счет конкуренции на рынке.

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При этом депутат предостерегла, что чрезмерное административное регулирование на уровне аптек может навредить сбалансированному развитию фармрынка.

"Мы уже обратились в Антимонопольный комитет и соответствующие регуляторы с инициативой провести исследование ценовой политики производителей. Ожидаем выводы уже во второй половине апреля", - рассказала Вагнер.

Цены на лекарства в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства ограничена на уровне 10-35%.

Впоследствии стало известно, что украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены должны были снизиться уже с марта 2025 года.

Ранее также в Минздраве заявили, что стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизилась с 1 марта. Украинские фармацевтические производители должны были опустить отпускные цены на 30%.

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Кто такая Виктория Вагнер?

Виктория Вагнер - украинский врач, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, пишет Википедия.

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