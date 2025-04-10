Новая тенденция на рынке: как изменится курс доллара и евро 11 апреля

Вы узнаете:
- Как изменится курс доллара и евро 11 апреля
- Какая ситуация на межбанке и наличном рынке с долларом
После длительного удешевления доллара Национальный банк Украины снова повысил курс американской валюты к гривне на пятницу, 11 апреля. Вместе с долларом растет и курс евро.
Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс доллара 11 апреля будет установлен на уровне 41,40 грн, в то время как сегодня, 10 апреля, он составляет 41,27 грн.
В то же время официальный курс евро на 11 апреля установлен на уровне 45,84 грн, тогда как сегодня европейская валюта равна 45,55 грн.
На межбанке сегодня курс вырос по сравнению с 9 апреля на 11 копеек до 41,39-41,42 грн/доллар (купля-продажа). А на наличном рынке курс доллара поднялся на 15 копеек до 41,45 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 10 апреля впервые за несколько дней доллар таки тяготеет к росту. Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.
Ранее стало известно, что решение США о введении тарифов вызвало небывалое падение мировых фондовых и товарных рынков. Также "летит" вниз доллар. Поэтому доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рекомендует украинцам, обратить внимание на евро.
Накануне аналитики спрогнозировали, чего ждать от курса валют в Украине с 7 по 13 апреля. В частности эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что доллар еще незначительно подешевеет, а к концу недели наступит стабильность на уровне 41,20-41,30 грн.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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