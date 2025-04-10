Цены ниже, чем в Польше: сколько украинские водители будут платить за зарядку авто

Тарифы на публичных электрозарядных станциях в Украине различаются.

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В Украине дешевле заряжать авто на ЭЗС, чем заправлять его на АЗС / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

В апреле украинские водители могут зарядить электрокар за ту же цену, что и в марте

В Польше заряжать электрокар дороже, чем в Украине

В Украине стоимость зарядки электрокаров в апреле осталась на том же уровне, что и в марте. В то же время в Польше ценовая политика более сложная и цены там "ползут" вверх.

Об этом говорится в исследовании Института исследований авторынка. Тарифы на публичных электрозарядных станциях (ЭЗС) в Украине различаются в зависимости от расположения: придорожные скоростные станции, как правило, стоят дороже, а вот зарядки возле торговых центров или гостиниц более доступны.

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Средняя цена за 1 кВт-ч в апреле 2025 года:

АС-порт (обычная зарядка): 14,89 грн

DC-порт (быстрая зарядка): 17,40 грн

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км, такая поездка обойдется в около 360 грн. Для сравнения, автомобиль на газобаллонном оборудовании потратит примерно 450 грн за те же 100 км пробега.

В то же время в Польше стоимость зарядки зависит не только от объема потребленной энергии, но и от типа подписки, клубных карточек, акций, а также локации станции. Таким образом средняя цена в соседней стране в этом месяце составляет:

АС-порт (обычная зарядка): от 16 до 21 грн

DC-порт (быстрая зарядка): от 22 до 33 грн

Расходы водителей в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что для владельцев автомобилей на топливе есть позитивные новости. Дело в том, что на автозаправочных станциях цены на горючее продолжают снижаться.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни существенных изменений стоимости бензина не ожидается. Подорожание нефти из-за геополитических факторов, в частности давления США на Иран и Венесуэлу, сдерживает снижение цен.

Но после введения тарифов Дональдом Трампом в мире цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021. Недавно стало известно - если же такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, то в Украине уже на следующей неделе снизятся цены на топливо.

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Что такое Институт исследований авторынка? Институт исследований авторынка - организация создана в 2020 году, как результат сотрудничества лучших экспертов и практиков автомобильной сферы, объединенных вокруг идеи формирования цивилизованного авторынка, говорится на сайте.

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