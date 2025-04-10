Украинцев могут оштрафовать за продажу подержанных вещей - налоговый консультант

Даже три транзакции в год могут привлечь внимание налоговой.

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Украинцев могут оштрафовать на несколько тысяч гривен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Украинцев могут оштрафовать за систематическую продажу через Интернет

Штрафы будут накладывать даже на граждан, которые имеют оформленный ФЛП

Недавно в Украине заработали новые правила контроля за онлайн-торговлей. С 1 марта продавать онлайн личные вещи через ФЛП или без выдачи фискального чека почти невозможно.

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил, все платежи, проходящие через сервисы с интегрированной фискализацией, теперь сопровождаются фискальными чеками в которых содержится информация о получателе средств: ФИО, идентификатор и другие реквизиты. Эти данные автоматически передаются в базу ГНС.

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Поэтому украинцы не смогут продавать подержанные или новые вещи через OLX, Prom, Новую почту или другие платформы с программными РРО, как раньше.

Налоговая отныне видит количество транзакций, их суммы, частоту и платформы, что позволяет быстро идентифицировать лиц, осуществляющих систематическую торговую деятельность.

Закон обязывает физических лиц, которые регулярно продают товары, зарегистрироваться как физические лица-предприниматели. Хотя конкретное количество операций не определено, на практике уже три транзакции в год могут расцениваться как предпринимательская деятельность.

Нарушителей ждут штрафы от 17 до 85 тысяч гривен, начисление налогов (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор) и пеня за несвоевременную уплату.

Если даже ФЛП не выдает фискальный чек - это отдельное основание для штрафа, который составляет 100% стоимости товара при первом нарушении и 150% при последующих.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 апреля начинается период нереста и в действие вступает запрет на вылов рыбы на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины. Если рыбаки не будут соблюдать правила и будут вылавливать рыбу незаконно их будет ждать административная или даже уголовная ответственность. В частности размер штрафа за каждую выловленную особь составляет от 1564 до 5117 гривен.

Ранее сообщалось, что автомобили из США могут обернуться для украинских водителей неожиданными проблемами - от штрафов до более серьезных санкций, таких как арест или временная потеря водительского удостоверения.

Накануне стало известно, что в 2025 году за непристегнутый ремень предусмотрен штраф в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф составляет 510 грн, что соответствует тридцати необлагаемым минимумам доходов граждан.

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Кто такой Михаил Смокович? Михаил Смокович - налоговый консультант, автор украинского YouTube-канала "О Налогах ФЛП - Михаил Смокович", где он рассказывает о том как работает налоговая и как безопасно работать с ней. На канал подписаны более 200 тысяч пользователей.

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