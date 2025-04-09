Масштабный штраф или потеря прав: владельцы каких авто в Украине попадут под удар

Главное:
- В Украине "поворотники" должны быть желтыми, а в США допускаются красные
- Владельцы авто из США должны привести светотехнику в соответствие со стандартами Украины
Автомобили из США могут обернуться для украинских водителей неожиданными проблемами - от штрафов до более серьезных санкций, таких как арест или временная потеря водительского удостоверения. Все из-за того, что некоторые детали этих авто не соответствуют украинским стандартам безопасности, предупреждают юристы из команды "Дорожный адвокат", сообщает Главред со ссылкой на SUV News.
В последнее время интерес к подержанным или аварийным авто из США значительно вырос - их массово покупают на аукционах, ремонтируют и легализуют в Украине. В стране появилось немало компаний, которые специализируются именно на таких услугах. Однако многие не рассказывают важную деталь своим клиентам.
"Согласно ДСТУ 3649:2010, в Украине допускается эксплуатация только автомобилей с желтыми указателями поворотов, тогда как в США возможно использование красных "поворотников". Патрульная полиция легко обнаруживает такие машины в дорожном потоке и сразу выписывает водителям 340 гривен штрафа по ч.1 ст.121 КУоАП", - говорят эксперты.
Если же нарушение повторяется, водителя могут:
- оштрафовать уже на 1700 грн;
- лишить прав до полугода;
- арестовать на срок до 10 суток.
Юристы советуют владельцам импортируемых авто не игнорировать требования к светотехнике. Эта, на первый взгляд незначительная деталь, может стать причиной серьезных неприятностей.
Также эксперты назвали ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами.
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