Многие видели, но знают единицы: почему в авто есть маленькое треугольное окно

Маленькие окошки десятилетиями присутствовали на автомобилях.

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Почему в авто есть маленькое треугольное окно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему в авто есть маленькие окошки

Какую функцию они выполняют

По сравнению с другими функциями в современных авто, окна достаточно просты в своем назначении и использовании. Они существуют для того, чтобы водители могли хорошо видеть окружающую среду.

Однако, некоторые автомобили имеют маленькие, часто неподвижные окошки сзади, спереди или с обеих сторон транспортного средства, которые большинство водителей не замечают, пишет Главред со ссылкой на SlashGear.

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Для чего необходимо маленькое треугольное окно в автомобиле

Эти окошки имеют несколько названий, например, четверть-окна, форточки и вентиляционные окна, которые десятилетиями присутствовали на автомобилях всех форм и размеров.

Сейчас, независимо от расположения треугольных окон, они служат средством улучшения видимости. Их, как правило, размещают вокруг слепых зон на задней части автомобиля, а также возле боковых зеркал заднего вида.

Какую функцию выполняют маленькие окошки в авто

На современных автомобилях, кроме незначительного увеличения видимости, четверть-окна не делают ничего особенного. Они обычно не двигаются вверх или вниз, и не все автомобили, которые их имеют, оснащены возможностью их открывания.

Однако, как оказывается, это не всегда было стандартом. Такие окошки приобрели популярность в середине 20-го века. Они делались для улучшения вентиляции.

Даже несмотря на то, что они больше не открываются, а автомобильный кондиционер имеет преимущество над естественным потоком воздуха, такие окна все еще могут влиять на комфорт пассажиров.

В частности, вместо того, чтобы пропускать свежий воздух, они могут удерживать тепло.

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