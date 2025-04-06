Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

Вы узнаете:
- Какие марки подержанных авто являются самыми популярными
- Какой автомобиль стоит покупать в 2025 году
Подержанные автомобили очень популярны в Украине. Однако, с большим выбором может быть трудно понять, с чего начать.
Главред решил разобраться, как выбрать подержанный автомобиль с пробегом.
Какой автомобиль можно купить в 2025 году
Как пишет express.co.uk, хорошая цена часто влияет на выбор авто, но она не должна быть главным аргументом. Водителям также стоит обратить внимание на надежность, управляемость и экономичность.
Эксперты назвали пять автомобилей, которые станут хорошим выбором для тех, кто еще не определился с маркой:
Mazda MX-5
Этот спортивный автомобиль является одним из лучших подержанных автомобилей. Он прекрасно выглядит, имеет прочную репутацию производителя и выдерживает испытание временем. Многие уже называют MX-5 "современной классикой".
Ford Fiesta
Это самый популярный подержанный автомобиль в Великобритании. Одним из главных преимуществ этого автомобиля является его доступность. Fiesta дешевая в обслуживании, а ремонт является простым и беспроблемным.
Модель также является одной из самых дешевых в страховании, что делает ее идеальным вариантом для молодых водителей, которые планируют приобрести свой первый автомобиль.
Nissan Qashqai
Эта модель идеально подходит для семей, предлагая отличное сочетание хорошей экономии топлива, просторного салона и множества технологических гаджетов.
Qashqai обычно намного дешевле Range Rover, что делает их идеальными для тех, кто хочет попробовать себя в роли водителя внедорожника.
Toyota Aygo X
Надежность - один из важнейших аспектов при покупке подержанного автомобиля, что делает Toyota Aygo X одним из лучших вариантов. Однако, сейчас эта модель является редким экземпляром, поскольку это один из немногих городских автомобилей, построенных специально с двигателем внутреннего сгорания.
Volkswagen Golf
Этот автомобиль является очень популярным среди начинающих водителей и семейных пар. Одним из главных преимуществ Golf является комфортное и плавное управление.
Golf имеет хорошие показатели безопасности Euro NCAP, а новые модели оснащены самыми современными технологиями безопасности по бюджетной цене.
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