Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

Водителям, которые ищут подержанный автомобиль с пробегом, стоит обратить внимание на пять культовых моделей.

https://glavred.info/auto/ekspert-nazval-pyat-luchshih-poderzhannyh-avto-kotorye-stoit-kupit-v-2025-godu-10653407.html Ссылка скопирована

Какой автомобиль купить в 2025 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие марки подержанных авто являются самыми популярными

Какой автомобиль стоит покупать в 2025 году

Подержанные автомобили очень популярны в Украине. Однако, с большим выбором может быть трудно понять, с чего начать.

Главред решил разобраться, как выбрать подержанный автомобиль с пробегом.

видео дня

Какой автомобиль можно купить в 2025 году

Как пишет express.co.uk, хорошая цена часто влияет на выбор авто, но она не должна быть главным аргументом. Водителям также стоит обратить внимание на надежность, управляемость и экономичность.

Эксперты назвали пять автомобилей, которые станут хорошим выбором для тех, кто еще не определился с маркой:

Mazda MX-5

Этот спортивный автомобиль является одним из лучших подержанных автомобилей. Он прекрасно выглядит, имеет прочную репутацию производителя и выдерживает испытание временем. Многие уже называют MX-5 "современной классикой".

Ford Fiesta

Это самый популярный подержанный автомобиль в Великобритании. Одним из главных преимуществ этого автомобиля является его доступность. Fiesta дешевая в обслуживании, а ремонт является простым и беспроблемным.

Модель также является одной из самых дешевых в страховании, что делает ее идеальным вариантом для молодых водителей, которые планируют приобрести свой первый автомобиль.

Nissan Qashqai

Эта модель идеально подходит для семей, предлагая отличное сочетание хорошей экономии топлива, просторного салона и множества технологических гаджетов.

Qashqai обычно намного дешевле Range Rover, что делает их идеальными для тех, кто хочет попробовать себя в роли водителя внедорожника.

Toyota Aygo X

Надежность - один из важнейших аспектов при покупке подержанного автомобиля, что делает Toyota Aygo X одним из лучших вариантов. Однако, сейчас эта модель является редким экземпляром, поскольку это один из немногих городских автомобилей, построенных специально с двигателем внутреннего сгорания.

Volkswagen Golf

Этот автомобиль является очень популярным среди начинающих водителей и семейных пар. Одним из главных преимуществ Golf является комфортное и плавное управление.

Golf имеет хорошие показатели безопасности Euro NCAP, а новые модели оснащены самыми современными технологиями безопасности по бюджетной цене.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред