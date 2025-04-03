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Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями

Мария Николишин
3 апреля 2025, 01:59
19
Водителям сказали, для чего на самом деле предназначена одна интересная кнопка на панели авто.
Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями
Что означает кнопка со стрелочками в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от конденсата на стекле в авто
  • Какая разница между кнопками заднего и переднего обдува

Несмотря на то, что на улице уже весна, утро все еще начинается прохладно. Поэтому лобовое стекло в автомобиле может запотевать из-за включения обогрева.

Кроме того, вследствие конденсата может запотеть не только лобовое стекло, но и заднее. Кажется, что решить проблему очень просто - нужно нажать одну кнопку, но тут есть нюанс, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Для чего нужна кнопка с изогнутым прямоугольником и тремя волнистыми линиями в авто

Правила дорожного движения предусматривают, что водители должны иметь четкий обзор дороги, а знание разницы между кнопками на приборной панели может спасти жизнь.

"Поразительно, как много людей садятся за руль, не зная, что все в их автомобиле означает или делает. Мы постоянно видим это на примере кнопок очистки от запотевания. Многие водители не знают разницы между кнопками на переднем и заднем стекле, что может быть очень опасно", - говорит управляющий директор Select Car Leasing Грэм Конвей.

По его словам, обе кнопки имеют разные функции в зависимости от того, какое окно запотело, а это означает, что обе следует использовать по назначению.

Так, для очистки переднего лобового стекла водители должны использовать кнопку с изогнутым прямоугольником и тремя волнистыми линиями, проходящими через него. Это активирует систему кондиционирования воздуха автомобиля, которая направляет теплый сухой воздух на лобовое стекло, помогая удалить внутренний конденсат и очистить окно.

В то же время, кнопка заднего обдува имеет форму прямоугольника с тремя волнистыми линиями, проходящими через него, и использует нагревательные элементы, встроенные в заднее стекло, чтобы избавиться от любого конденсата или инея в холодные месяцы.

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