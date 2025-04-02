Как не угробить авто: механик назвал главный "сигнал" большой проблемы

Специалист советует водителям незамедлительно остановиться, если они замечают тревожные признаки.

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Со временем трение приводит к стиранию материала тормозных колодок / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/NoName_13, Pixabay/stux

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Скрежет при торможении автомобиля может сигнализировать о неисправности

При скрипе во время торможения, нужно проверить состояние колодок

Известный автомеханик Скотти Килмер предупредил, что скрежет при торможении автомобиля может сигнализировать о серьезной неисправности.

С каждым торможением тормозные колодки постепенно изнашиваются. Когда они полностью стираются, это начинает повреждать тормозные диски, что может привести к дорогостоящему ремонту и даже создать опасные ситуации на дороге, отмечает Express.

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Специалист советует водителям незамедлительно остановиться, если они замечают тревожные признаки. Он объясняет, что колодки работают путем трения о роторы, останавливая автомобиль. Со временем это трение приводит к стиранию материала колодок.

"Если вы слышите скрип при каждом нажатии на тормоз, снимите колесо и проверьте состояние колодок. Если их толщина меньше монеты, пора их заменить", — подчеркнул он.

Килмер добавил, что если при торможении слышится хруст, это означает, что ситуация уже вышла из-под контроля. В этом случае не только колодки, но и роторы приходят в негодность, вынуждая водителя тратить лишние средства на ремонт.

/ Главред - инфографика

Он рассказал о случае, когда водитель настолько долго игнорировал скрежещущие звуки, что в конечном итоге у его машины отвалилась ступица.

Стоимость замены передних и задних тормозных колодок варьируется от 210 до 500 фунтов стерлингов, однако итоговая цена зависит от марки автомобиля и степени износа деталей.

Эксперты также напоминают, что аккуратный стиль вождения может значительно продлить срок службы тормозных колодок. В среднем они выдерживают от 30 000 до 70 000 миль, а иногда и больше, но все зависит от манеры эксплуатации машины.

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