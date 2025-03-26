Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

Чем больше участников попадает одновременно на перекресток, тем важнее быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения при его пересечении.

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Кто проедет перекресток первым / Коллаж: Главред, фото: "Украина за рулем", depositphotos

В интересном тесте на знание ПДД надо правильно определить, какое транспортное средство должно проехать первым в данной ситуации? Задания по этой теме предложил канал "Украина за рулем".

Какой водитель транспортного средства должен в первую очередь проехать перекресток, изображенный на рисунке?

Тест на знание ПДД / фото: "Украина за рулем"

Варианты ответа:

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Мотоциклист. Водитель синего автомобиля. Тот, кто первый сможет проскочить.

На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля осуществляет правый поворот, а мотоциклист делает разворот.

Легковой автомобиль движется по направлению зеленой стрелки, которая включается на дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, в то время как мотоциклист едет по основному зеленому сигналу.

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений", - согласно пункту 16.9 ПДД.

Следовательно, водитель синего автомобиля должен пропустить мотоциклиста.

Первое право проезда принадлежит мотоциклисту. Правильный ответ - №1.

А вот в этом тесте ПДД нужно разобраться, кто может ехать, когда регулировщик показывает определенный сигнал.

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Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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