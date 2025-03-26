Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

В интересном тесте на знание ПДД надо правильно определить, какое транспортное средство должно проехать первым в данной ситуации? Задания по этой теме предложил канал "Украина за рулем".
Какой водитель транспортного средства должен в первую очередь проехать перекресток, изображенный на рисунке?
Варианты ответа:
- Мотоциклист.
- Водитель синего автомобиля.
- Тот, кто первый сможет проскочить.
На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля осуществляет правый поворот, а мотоциклист делает разворот.
Легковой автомобиль движется по направлению зеленой стрелки, которая включается на дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, в то время как мотоциклист едет по основному зеленому сигналу.
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений", - согласно пункту 16.9 ПДД.
Следовательно, водитель синего автомобиля должен пропустить мотоциклиста.
Первое право проезда принадлежит мотоциклисту. Правильный ответ - №1.
А вот в этом тесте ПДД нужно разобраться, кто может ехать, когда регулировщик показывает определенный сигнал.
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Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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