Как удалить царапины с кузова автомобиля: эффективное копеечное средство

Вы узнаете:
- Как можно замаскировать царапины на авто
- Какое средство для этого подойдет
Царапины на кузове автомобиля могут появиться неожиданно: от случайного контакта с ветками или неудачной парковки.
Однако, мелкие царапины водители могут убрать даже без обращения к специалистам, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
Как убрать царапины с авто
Удобный и экономный вариант, чтобы убрать царапины - это обычная зубная паста. Она имеет абразивные свойства, которые могут помочь избавиться от небольших царапин. Последовательность действий:
- Нанесите небольшое количество пасты на мягкую ткань из микрофибры.
- Аккуратно втирайте ее в поврежденное место круговыми движениями.
- После обработки промойте поверхность и оцените результат.
- Если царапина все еще заметна, процедуру можно повторить несколько раз.
Как замаскировать царапины на автомобиле
Если удалить повреждения полностью не удается, можно воспользоваться маскировочными средствами:
- Специальные маркеры - содержат краску, соответствующую цвету кузова и позволяющую сделать царапину менее заметной.
- Корректирующие карандаши - помогают быстро замаскировать дефект, но эффект носит временный характер.
В то же время, если царапина глубокая, поврежден основной слой краски или виден металл, домашние методы не помогут. В таких случаях лучше обратиться в автосервис.
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