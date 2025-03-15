Как удалить царапины с кузова автомобиля: эффективное копеечное средство

Царапины на автомобиле - проблема многих водителей.

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Средство для удаления царапин с авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как можно замаскировать царапины на авто

Какое средство для этого подойдет

Царапины на кузове автомобиля могут появиться неожиданно: от случайного контакта с ветками или неудачной парковки.

Однако, мелкие царапины водители могут убрать даже без обращения к специалистам, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Как убрать царапины с авто

Удобный и экономный вариант, чтобы убрать царапины - это обычная зубная паста. Она имеет абразивные свойства, которые могут помочь избавиться от небольших царапин. Последовательность действий:

Нанесите небольшое количество пасты на мягкую ткань из микрофибры.

Аккуратно втирайте ее в поврежденное место круговыми движениями.

После обработки промойте поверхность и оцените результат.

Если царапина все еще заметна, процедуру можно повторить несколько раз.

Как замаскировать царапины на автомобиле

Если удалить повреждения полностью не удается, можно воспользоваться маскировочными средствами:

Специальные маркеры - содержат краску, соответствующую цвету кузова и позволяющую сделать царапину менее заметной.

Корректирующие карандаши - помогают быстро замаскировать дефект, но эффект носит временный характер.

В то же время, если царапина глубокая, поврежден основной слой краски или виден металл, домашние методы не помогут. В таких случаях лучше обратиться в автосервис.

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