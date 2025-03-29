Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

Вы узнаете:
- Почему в авто есть больше трех педалей
- Какую функцию выполняет четвертая педаль
В большинстве авто с механической коробкой передач используется три педали - газ, тормоз и сцепление. В транспортных средствах с "автоматом" педали сцепления нет, но иногда в разных типах трансмиссии встречается третья или четвертая педаль - "ножник".
Главред решил разобраться, для чего нужна четвертая педаль в авто.
Какую функцию выполняет четвертая педаль в авто
Как пишет vnedorozhnik.net, четвертая педаль, которую можно встретить в некоторых видах авто, имеет полное название "педаль стояночного тормоза". Она является аналогом привычного рычага "ручника", который привязан к тросу, воздействующему на тормозной механизм. "Ножник" расположен немного в стороне от других педалей, чтобы водитель случайно его не перепутал.
В конструкцию этого стояночного тормоза входят рукоятка разблокировки, трос и сама педаль, а также второй трос к механизму стояночного тормоза. С помощью этого механизма можно легко остановить автомобиль всего одним нажатием на педаль.
В каких автомобилях есть четвертая педаль
Чаще всего "ножник" можно встретить в американских и японских автомобилях с правосторонним управлением.
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