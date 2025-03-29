Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

Чаще всего в авто можно увидеть две или три педали, а вот четыре - это редкость.

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Какую функцию выполняет четвертая педаль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему в авто есть больше трех педалей

Какую функцию выполняет четвертая педаль

В большинстве авто с механической коробкой передач используется три педали - газ, тормоз и сцепление. В транспортных средствах с "автоматом" педали сцепления нет, но иногда в разных типах трансмиссии встречается третья или четвертая педаль - "ножник".

Главред решил разобраться, для чего нужна четвертая педаль в авто.

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Какую функцию выполняет четвертая педаль в авто

Как пишет vnedorozhnik.net, четвертая педаль, которую можно встретить в некоторых видах авто, имеет полное название "педаль стояночного тормоза". Она является аналогом привычного рычага "ручника", который привязан к тросу, воздействующему на тормозной механизм. "Ножник" расположен немного в стороне от других педалей, чтобы водитель случайно его не перепутал.

В конструкцию этого стояночного тормоза входят рукоятка разблокировки, трос и сама педаль, а также второй трос к механизму стояночного тормоза. С помощью этого механизма можно легко остановить автомобиль всего одним нажатием на педаль.

В каких автомобилях есть четвертая педаль

Чаще всего "ножник" можно встретить в американских и японских автомобилях с правосторонним управлением.

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