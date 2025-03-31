Украинцев с апреля могут оштрафовать на 5 тысяч: за что и кого будут наказывать

Для сохранения водных биоресурсов украинцев могут привлекать к ответственности за нарушения.

https://glavred.info/economics/ukraincev-s-aprelya-mogut-oshtrafovat-na-5-tysyach-za-chto-i-kogo-budut-nakazyvat-10651985.html Ссылка скопирована

Нарушителям придется заплатить за вылов каждой рыбы / Колаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

С апреля начнет действовать нерестовый запрет

Рыбалка во время нереста может быть законной, но надо соблюдать правила

Штраф за вылов рыбы может достигать 5 117 гривен

С 1 апреля начинается период нереста и в действие вступает запрет на вылов рыбы на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины. Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Рыбалка в период нереста может быть законной, однако рыбаки должны придерживаться определенных правил.

видео дня

"Рыбалка во время нерестового запрета разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбака или спиннингом с одной искусственной приманкой. Перечень нерестилищ (запрещенных для вылова зон) приведен в приказах соответствующих территориальных управлений Госрыбагентства. При этом во время рыбалки рыбаки должны иметь при себе средства для измерения массы и длины водных биоресурсов. Суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для вылова", - говорится в сообщении.

В частности, во внутренних водоемах минимальный размер щуки, который разрешен к вылову - 50 см, судака - 42 см, леща, сазана (карпа) - 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см - в других внутренних водных объектах, плотвы - 18 см в днепровских водохранилищах, в других внутренних водных объектах - без ограничений по размеру и тому подобное.

Если рыбаки не будут придерживаться правил и будут вылавливать рыбу незаконно их ждет административная или даже уголовная ответственность. В частности размер штрафа за каждую выловленную особь составляет:

сом - 5 117 грн;

сазан - 3 706 грн;

судак - 3 587 грн;

щука - 3 468 грн;

окунь - 3 162 грн;

лещ - 1 649 грн;

линь - 1 598 грн;

карась серебристый - 1 581 грн;

плотва, красноперка, плоскирка - по 1 564 грн.

"Напоминаем, продолжительность нерестового запрета может отличаться в зависимости от регионов и водоемов", - добавили в ведомстве.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 февраля 2025 года в Украине вступил в силу Закон № 4188-IX, который предусматривает штрафы за проезд в заповедниках от 153 до 510 гривен.

Ранее сообщалось, что согласно ПДД, водитель обязан иметь при себе действительное водительское удостоверение и по требованию полицейского его предъявить. Если этого не сделано, предусмотрен штраф в 425 гривен.

Накануне стало известно, что в Украине могут ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили создают чрезмерный шум. Законопроект №9564 предусматривает существенные санкции, в частности штрафы до 34 000 гривен и возможное лишение водительских прав.

Другие новости:

Что такое Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины? Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ (Госрыбагентство) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра аграрной политики и продовольствия Украины. Является правопреемником Государственного комитета рыбного хозяйства Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред