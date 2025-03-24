В Украине запретят вылов рыбы: какая причина и какие штрафы ждут нарушителей

О чем говорится в материале:
- На период нереста в Украине запретят вылов рыбы
- Ограничения вводятся дважды в год
- Какие виды рыб можно ловить в период нереста
С 1 апреля в Украине начнет действовать запрет на вылов рыбы в период нереста, в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Правил любительского рыболовства". Об этом сообщает Главред в материале "Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля".
Ограничения вводятся дважды в год:
- С 1 апреля по 30 мая - запрет действует на реках и их притоках.
- С 1 апреля по 19 июня - на водохранилищах, озерах и заливах.
За нарушение установлены следующие штрафы:
- окунь - 3 162 грн;
- лещ - 1 649 грн;
- судак - 3 587 грн;
- сом - 5 117 грн.
"Также до 30 июня украинцам лучше не ловить раков, поскольку штраф за одного выловленного рака придется платить по 3 332 грн. После этого будет разрешено ловить не более 30 раков в сутки на одного человека", - говорится в материале.
Однако без ограничений разрешается вылов таких видов рыб, как солнечный окунь, ротан, тюлька и синька.
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Что такое любительское рыболовство?
Любительское рыболовство - это бесплатное добывание (вылов) водных биоресурсов в порядке общего использования, в разрешенных объемах, для личных нужд (без права реализации) орудиями лова, установленными для этого правилами рыболовства. Одному лицу за одни сутки пребывания на водоеме разрешается выловить 3 кг рыбы.
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