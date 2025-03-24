Это часть схемы, Россия передала Белому дому сигнал насчет Украины - Зеленский

В команде Трампа начали верить на слово российскому диктатору Путину, даже несмотря на то, что разведданные противоречили ему, отметил Зеленский.

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Россияне передали американцам сигнал по Украине / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Обострение ситуации на Курщине не связано с решением США приостановить помощь Украине

Трамп продолжал усиливать ложь об окружении украинских войск на Курщине

Россия влияет на некоторых представителей команды Трампа

После спора в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа объявила о приостановлении помощи Украине, что включало поставки критически важных разведывательных данных, оружия и боеприпасов, что негативно повлияло на боевые действия украинских вооруженных сил. Однако президент Украины воздержался от обвинений в адрес США относительно обострения ситуации на Курщине, сообщает TIME.

В материале отмечается, что без доступа к данным с американских спутников украинские военные потеряли возможность своевременно выявлять приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. Это уменьшило время на предупреждение гражданского населения и военных об авиаударах. Наиболее ощутимым это влияние было в Курской области России, где российские войска быстро продвинулись вперед. Однако Владимир Зеленский не стал возлагать ответственность за это на администрацию Трампа.

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"Это не связано. Поймите меня правильно. Моральное состояние всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске", - сказал Зеленский.

В материале отмечается, что больше всего Зеленского беспокоила не столько роль Трампа в обмене разведданными, сколько влияние российской дезинформации. Во время боев Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который заверил его, что тысячи украинских военных в Курске оказались в окружении российских сил.

"Это была ложь. Но Трамп продолжал ее усиливать", - сообщил глава государства.

По мнению Зеленского, это было частью более широкой схемы. Он отметил, что американские чиновники начали доверять словам Путина, даже когда их собственные разведывательные данные этому противоречили.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их", - сказал Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на Запорожском направлении российская армия усиливает давление на украинские силы, наращивая количество атак. Об этом заявил военный эксперт Валерий Рябых.

Аналитики DeepState ранее сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, в частности об освобождении территорий вблизи Фиголевки, Голубовки, Синьковки и Западного. Представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич подтвердил, что украинским военным удалось отвоевать часть территорий в районе Двуречной.

В то же время президент США Дональд Трамп, по данным The Telegraph, начинает "все больше сердиться" из-за массированных российских обстрелов Украины, с использованием различных видов вооружения. Издание ссылается на источники в Белом доме.

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Что известно о Time? Time - американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания расположена в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia - крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось самостоятельно перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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