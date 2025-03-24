"Позорные заявления": в Раде "припечатали" Уиткоффа за пророссийскую пропаганду

Ситв Уиткофф ретранслирует российскую пропаганду, убежден Александр Мережко.

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В Украине раскритиковали Стива Уиткоффа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ermaka2022 ​ ​

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Трамп должен отозвать Уиткоффа с его должности, считает Мережко

Заявления Уиткоффа являются позорными, говорит нардеп

После "позорных и шокирующих" заявлений спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о "референдумах" на оккупированных территориях, его надо отозвать с должности, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко.

"Будем называть вещи своими именами, это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь - о невежестве, о наивности, о непрофессионализме?", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

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Нардеп говорит, что речь идет о представителе президента, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи, то есть очевидные вещи.

"И он этого не знает. Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кем он является? Он - посланник Трампа, или, может, он - посланник Путина? У меня нет ответа на этот вопрос. Как это объяснить? Я считаю, что худшее в этой ситуации, самое опасное то, что господин Уиткофф в этом интервью говорит, что "я представляю интересы Трампа, я выражаю его точку зрения". И это очень опасно", - сказал он.

По словам народного депутата, что Трамп должен дезавуировать эти заявления как противоречащие политике Соединенных Штатов. А самого Уиткоффа нужно отозвать с должности специального посланника.

"Президент Трамп должен дезавуировать эти заявления, потому что это противоречит политике Соединенных Штатов, прежде всего. Соединенные Штаты всегда придерживались четкой, однозначной политики в отношении этого вопроса - непризнания попытки аннексии, оккупации Россией территории Украины. И здесь появляется человек, который претендует на то, что он - посланник президента, и делает такие шокирующие заявления. Разумеется, мы не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их, но этот человек должен быть отстранен из этой делегации, он не должен быть представителем президента. Поскольку или является абсолютно непрофессиональным, или просто повторяет нарративы Путина", - убежден он.

Мережко надеется, что Трамп не разделяет взглядов, которые озвучил спецпосланник Уиткофф. Мол, в нынешней администрации есть люди, которые не поддерживают подобную риторику.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа сделали важное заявление по переговорам с Украиной. Спецпредставитель Трампа отметил, что верит в намерения Путина прекратить войну и опроверг намерения РФ напасть на другие страны Европы.

Как ранее сообщал Главред, риторика Стива Уиткоффа, который ранее встречался с Владимиром Путиным в Москве и недавно публично повторил несколько российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа, заявили в американском Институте изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии завершилась встреча украинской и американской команд. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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