'Трамп начинает сердиться': в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров

Планы Трампа и Путина по завершению боевых действий в Украине несколько расходятся.

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Кремль ослабляет надежды Трампа на прекращение огня в Украине к Пасхе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы:

Трамп недоволен из-за продолжения ракетных обстрелов

США не теряют оптимизма относительно завершения войны до Пасхи

Президент США ждет "правильного соглашения"

Президент США Дональд Трамп начинает "все больше сердиться" из-за того, что Россия продолжает массированно обстреливать Украину различными видами вооружения. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме.

"Источники, близкие к господину Трампу, сообщили в воскресенье вечером, что он готов ждать правильного соглашения, но некоторые из них говорят, что он все больше злится из-за продолжения ракетных обстрелов и атак с беспилотников, которые происходят, несмотря на обещания обеих сторон о мини-перемирии", — пишет издание.

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Также в Белом доме считают, что Трамп "будет разочарован" в случае, если и Россия, и Украина будут продолжать обстреливать инфраструктурные объекты друг друга.

Журналисты отмечают, что Трамп не перестал возлагать надежды на свои планы по завершению российско-украинской войны уже до Пасхи. Его посол в Москве в воскресенье заявил об оптимистичных надеждах Белого дома на переговоры, которые проходили в Саудовской Аравии. По его словам, они имеют целью стать базой для дальнейшего окончательного урегулирования конфликта.

В то же время источники издания в России утверждают, что планы Трампа и Путина по завершению боевых действий несколько расходятся, как и надежды, которые возлагают обе стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

В воскресенье в Кремле в преуменьшили надежды Белого дома. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что впереди стороны ждет еще много нюансов для обсуждения. По его словам, стороны, между которыми происходят переговоры, находятся лишь на старте пути, а впереди их ожидают "тяжелые обсуждения".

"Мы только в начале этого пути", — заявил он.

Переговоры в Саудовской Аравии: результаты / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры о завершении войны рф против Украины. По его словам, сейчас обсуждаются вопросы "по разделу земель".

В понедельник, 24 марта, американские чиновники планируют провести отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии, стремясь инициировать непрямые переговоры между сторонами.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявил, что после трех лет войны Украина и Россия "находятся лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня".

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