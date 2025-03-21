'Переговоры по разделу земель': Трамп удивил заявлением

Об этом ведутся переговоры прямо сейчас, заявил президент США.

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/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Вы узнаете:

Как сейчас идут переговоры

Как президент США отреагировал на массированный обстрел РФ Одессы

Президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры о завершении войны рф против Украины.

По его словам, сейчас обсуждаются вопросы "по разделу земель".

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"Мы собираемся достаточно скоро достичь полного прекращения огня, тогда у нас будут контракт и договоренности, о которых ведутся переговоры, контракт по разделу земель и так далее, и так далее, об этом ведутся переговоры прямо сейчас, пока мы говорим", — заявил президент США в Овальном кабинете, пишет "Суспільне".

Также он ответил на вопрос, планирует ли он ввести против россии дополнительные санкции из-за того, что она продолжает атаковать Украину: "Ну, они воюют друг с другом. У нас прекращение огня во многих районах".

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Инициатива США по прекращению огня - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии СМИ отметили, что в вопросе контроля за режимом прекращения огня на российско-украинской войне пока нет четких механизмов, поэтому команда Киева с американцами будет работать над этим.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии представители США встретятся с делегациями Украины и России. Украинские чиновники встретятся с американскими отдельно от россиян.

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