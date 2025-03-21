'Переговоры по разделу земель': Трамп удивил заявлением

Вы узнаете:
- Как сейчас идут переговоры
- Как президент США отреагировал на массированный обстрел РФ Одессы
Президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры о завершении войны рф против Украины.
По его словам, сейчас обсуждаются вопросы "по разделу земель".
"Мы собираемся достаточно скоро достичь полного прекращения огня, тогда у нас будут контракт и договоренности, о которых ведутся переговоры, контракт по разделу земель и так далее, и так далее, об этом ведутся переговоры прямо сейчас, пока мы говорим", — заявил президент США в Овальном кабинете, пишет "Суспільне".
Также он ответил на вопрос, планирует ли он ввести против россии дополнительные санкции из-за того, что она продолжает атаковать Украину: "Ну, они воюют друг с другом. У нас прекращение огня во многих районах".
Инициатива США по прекращению огня - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Впоследствии СМИ отметили, что в вопросе контроля за режимом прекращения огня на российско-украинской войне пока нет четких механизмов, поэтому команда Киева с американцами будет работать над этим.
Ранее также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии представители США встретятся с делегациями Украины и России. Украинские чиновники встретятся с американскими отдельно от россиян.
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