Украина и РФ согласились прекратить удары по энергетике, но есть нюанс - Sky News

Украина и США будут совместно работать над вопросом контроля за соблюдением перемирия.

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Украина и РФ пока не согласовали детали частичного прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Украина согласилась не бить по энергетической инфраструктуре РФ

Киев поддерживает как полное, так и частичное прекращение огня

Пока нет четких механизмов контроля за соблюдением перемирия

Украина "в принципе" согласилась не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, если РФ ответит тем же. В вопросе контроля за режимом прекращения огня на российско-украинской войне пока нет четких механизмов. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на осведомленный источник в Украине.

По данным издания, Киев готов воздержаться от ударов по энергетике страны-агрессора России. Также Украина поддерживает полное прекращение огня, но и согласится на частичное.

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"Пока что мы принципиально договорились о взаимном прекращении огня на энергетических объектах, но детали еще требуют уточнения", - рассказал собеседник издания.

Пока остается непонятным, как именно будут контролировать выполнение такого перемирия и какие механизмы проверки могут быть задействованы.

"Пока нет технических условий, и мы не решили вопрос контроля за прекращением огня, поэтому наша команда с американцами будет работать над этим", - добавил источник.

Разговор Трампа с Зеленским - что известно

Напомним, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили возможность прекращения ударов по гражданской инфраструктуре и установления режима прекращения огня. Команды обеих стран встретятся в ближайшее время в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США, сообщает Bloomberg.

Как сообщал Главред, Зеленский во время телефонного разговора с Трампом попросил дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения, в частности комплексы Patriot. Трамп согласился рассмотреть возможности предоставления такой помощи, в частности через европейских партнеров.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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