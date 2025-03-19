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Трамп "забанил" одно из главных требований Путина: заявление Белого дома

Алексей Тесля
19 марта 2025, 21:51
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Обмен разведывательной информацией с точки зрения обороны Украины будет продолжаться.
Трамп 'забанил' одно из главных требований Путина: заявление Белого дома
В Белом доме сделали заявление после переговоров Дональда Трампа / коллаж: Главред, скриншот

Главное:

  • США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной
  • Ранее Путин требовал не предоставлять разведданные Киеву

США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Об этом она сообщила в ходе брифинга в среду, отвечая на один из вопросов журналистов.

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По словам Левитт, "обмен разведывательной информацией с точки зрения обороны Украины будет продолжаться", подчеркнула она в ходе состоявшегося брифинга.

Что требовал Путин

Как известно, ранее диктатор РФ после разговора с Дональдом Трампом заявил, что "ключевым условием для недопущения эскалации" войны в Украине должны стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Кроме того, вместо предложения США о 30-дневном полном прекращении огня, в Кремле предложили на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Переговоры Трампа с Путиным – последние новости по теме

Как сообщал Главред, по итогам разговора Трампа и Путина 18 марта глава Кремля якобы частично согласился на 30-дневное прекращение огня в виде ударов по энергетике и инфраструктуре. У Путина заявили, что он дал такой приказ своим войскам.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике. Впрочем, если оккупанты нарушат перемирие, Киев будет отвечать.

После разговора Трампа и Путина войска РФ вновь нанесли удары по Украине. В том числе, и по энергетике – город Славянск был частично обесточен.

Путин фактически отказал Трампу в реализации идеи прекращения огня, сказал поздно вечером Владимир Зеленский.

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Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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