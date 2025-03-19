Трамп 'забанил' одно из главных требований Путина: заявление Белого дома

Главное:
- США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной
- Ранее Путин требовал не предоставлять разведданные Киеву
США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Об этом она сообщила в ходе брифинга в среду, отвечая на один из вопросов журналистов.
По словам Левитт, "обмен разведывательной информацией с точки зрения обороны Украины будет продолжаться", подчеркнула она в ходе состоявшегося брифинга.
Что требовал Путин
Как известно, ранее диктатор РФ после разговора с Дональдом Трампом заявил, что "ключевым условием для недопущения эскалации" войны в Украине должны стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".
Кроме того, вместо предложения США о 30-дневном полном прекращении огня, в Кремле предложили на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.
Переговоры Трампа с Путиным – последние новости по теме
Как сообщал Главред, по итогам разговора Трампа и Путина 18 марта глава Кремля якобы частично согласился на 30-дневное прекращение огня в виде ударов по энергетике и инфраструктуре. У Путина заявили, что он дал такой приказ своим войскам.
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике. Впрочем, если оккупанты нарушат перемирие, Киев будет отвечать.
После разговора Трампа и Путина войска РФ вновь нанесли удары по Украине. В том числе, и по энергетике – город Славянск был частично обесточен.
Путин фактически отказал Трампу в реализации идеи прекращения огня, сказал поздно вечером Владимир Зеленский.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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