В Украине взрывы, Путин фактически отказал Трампу: Зеленский сделал заявление

Дрон оккупантов попал в больницу в Сумах, россияне разрушают энергетику и инфраструктуры Украины, сказал Владимир Зеленский.

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Нужно усиливать санкции против РФ и помочь Украине - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Владимир Зеленский в Telegram

Главное из заявления Зеленского:

Путин фактически сказал Трампу "нет" по перемирию в Украине

В Украине прогремели взрывы, оккупанты атаковали гражданские объекты

Мир должен усилить Украину и надавить на РФ

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин фактически отказал президенту США Дональду Трампу в идее о прекращении огня. По Украине прогремели взрывы. Оккупанты попали в больницу в Сумах и наносят удары по украинским городам и населенным пунктам, разрушая энергетику и инфраструктуру. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Нужно и дальше давить на Россию ради мира"

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что во многих регионах слышны взрывы. Вражеские дроны остаются в небе.

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Враг разрушает энергетику, гражданскую инфраструктуру, и нормальную жизнь украинцев.

"Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО.

К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины.

Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира", - сказал Зеленский.

Путин фактически сказал Трампу "нет"

По словам президента, Путин де-факто отказался от прекращения огня, и теперь правильным шагом было бы ответить главе Кремля.

Глава государства призвал ввести санкции против агрессора России и оказать помощь Украине.

"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну.

Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа для гарантий безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Договоренности о прекращении огня в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, 18 марта во время телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина глава Кремля частично согласился на 30-дневное прекращение огня. Путин дал команду свои войскам не наносить удары по энергетике и инфраструктуре Украины.

Украина и раньше выдвигала идею о взаимном прекращении ударов по энергетике и согласна с такой инициативой, сказал Владимир Зеленский. Но предупредил, что режим не должен быть односторонним, и если Москва будет его нарушать, Киев ответит.

Однако после переговоров во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога. Враг поднял в небо свои беспилотники. В Киеве прогремели взрывы. Часть Славянска осталась без света в результате российских ударов.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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